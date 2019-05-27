ФОТО: Digitark

Выбирая компьютер для работы, обычно смотрят на его параметры, которые касаются производительности. Это может быть скорость процессора, емкость жесткого диска или что-то еще. Все это действительно важно, но прежде всего нужно принять еще одно важное решение. А именно: это будет компьютер под операционной системой Windows или Mac, то есть Apple, пишет консультант клиентов Telia Март Лаанемяги в техноблоге Digitark.

И хотя у каждого из вариантов есть свои преимущества, на этот раз мы посмотрим, в чем же состоят преимущества устройств Apple.

Проще выбирать

Поскольку компания Apple сама выпускает и железо, и софт, подобрать подходящую модель гораздо проще. На всех ноутбуках Apple можно и работать, и делать все остальное, И бизнес-клиенту не приходится заботиться о том, чтобы устройство было «правильной» серии. Так что сначала надо, пожалуй, решить, что подойдет лучше – MacBook Air или Pro – а уж потом смотреть на параметры.

Много предустановленных программ