Выбирая компьютер для работы, обычно смотрят на его параметры, которые касаются производительности. Это может быть скорость процессора, емкость жесткого диска или что-то еще. Все это действительно важно, но прежде всего нужно принять еще одно важное решение. А именно: это будет компьютер под операционной системой Windows или Mac, то есть Apple, пишет консультант клиентов Telia Март Лаанемяги в техноблоге Digitark.
И хотя у каждого из вариантов есть свои преимущества, на этот раз мы посмотрим, в чем же состоят преимущества устройств Apple.
Проще выбирать
Поскольку компания Apple сама выпускает и железо, и софт, подобрать подходящую модель гораздо проще. На всех ноутбуках Apple можно и работать, и делать все остальное, И бизнес-клиенту не приходится заботиться о том, чтобы устройство было «правильной» серии. Так что сначала надо, пожалуй, решить, что подойдет лучше – MacBook Air или Pro – а уж потом смотреть на параметры.
Много предустановленных программ
На компьютеры Apple, помимо операционной системы, изначально установлены многие очень нужные программы, которые в случае Windows, как правило, приходится докупать. Например, сразу в наличии офисный пакет – аналог Microsoft Office, только от Apple: Pages заменяет Word, Numbers – Excel, Keynote – PowerPoint. А еще предлагаются программы обработки музыки (Garage Band) и видео (iMovie). Так что пользователь выигрывает и во времени на их установку, и в деньгах.