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Роналду провел один из неудачных сезонов в карьере

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Cristiano Ronaldo võidukarikaga, 19. mai 2019.

ФОТО: Alberto Gandolfo / ZUMAPRESS.com

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог выиграть снайперскую гонку Серии А. Португалец впервые за 13 лет не попал даже в тройку лучших бомбардиров сезона.

Pоналду в прошедшем чемпионате Италии забил 21 гол.

Португалец занял четвертое место в гонке бомбардиров сезона серии А, уступив Фабио Куальярелле («Сампдория», 26 мячей), Дувану Сапате («Аталанта», 23) и Кшиштофу Пионтеку («Милан», 22).

Роналду не вошел в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года. Тогда он забил за «Манчестер Юнайтед» 9 голов.

Кроме 21 гола на счету КриРо 11 результативных передач.

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