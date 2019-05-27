Роналду провел один из неудачных сезонов в карьере

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог выиграть снайперскую гонку Серии А. Португалец впервые за 13 лет не попал даже в тройку лучших бомбардиров сезона.
Pоналду в прошедшем чемпионате Италии забил 21 гол.
Португалец занял четвертое место в гонке бомбардиров сезона серии А, уступив Фабио Куальярелле («Сампдория», 26 мячей), Дувану Сапате («Аталанта», 23) и Кшиштофу Пионтеку («Милан», 22).
Роналду не вошел в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года. Тогда он забил за «Манчестер Юнайтед» 9 голов.
Кроме 21 гола на счету КриРо 11 результативных передач.