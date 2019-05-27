«Ситуация становится непредсказуемой»: СМИ России о выборах в Европарламент

РИА Новости пишет, что новый состав Европарламента будет более евроскептическим: «В совокупности 113 кресел получат евроскептики и националисты – это больше, чем в предыдущем составе».

Портал отмечает, что "альянс Сальвини", объединяющий евроскептиков из Франции, Австрии, Бельгии, Италии и других стран, может получить 57 мест (в прошлом парламенте было 37), а сторонники Брекзита из "Европы свободы и прямой демократии" могут рассчитывать еще на 56 мандатов (был 41): «Пока остается вопросом, будут ли эти силы формировать единую группу, учитывая, что в составе второй фракции будут депутаты из итальянского движения "Пять звезд" и сторонники Брекзита».

Явка на этих выборах в ЕП стала рекордной за последние годы и превысила 50 процентов. Такие результаты наносят удар по нынешней евробюрократии, уверен политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

«Этот результат является прогнозируемым – на протяжении всего последнего времени позиции евроскептиков постоянно усиливались. Партии евроскептиков лидируют на выборах в ряде ключевых стран, таких как Италия, Франция, хороший результат в Великобритании, Бельгии. Все это свидетельствует о том, что взгляды, которые разделяют эти партии, близки избирателям. Фактически это достаточно серьезный удар по позициям евробюрократии, евроатлантистов. Это не только повышение рейтинга евроскептиков, но также ситуация, при которой сложившаяся в прошлом коалиция центристов не сможет, по всей вероятности, иметь абсолютного большинства. Это означает что ситуация становится более непредсказуемой и в отсутствии сложившейся коалиции большинства лидерам ЕП придется вступать в ситуативные коалиции, подключать небольшие фракции. Это усложнит работу, диверсифицирует результаты работы ЕП», - сказал Владимир Шаповалов.

По его мнению, в будущем евроскептики займут еще более прочные позиции. «В настоящий момент евроскептики пока еще не имеют большинства в парламенте, но, тем не менее, если эта тенденция будет продолжена, то, скорее всего, в будущем это большинство будет получено. Это достаточно серьезное свидетельство ошибочности той политики, которую проводит в настоящее время ЕС, и роста критических настроений в странах Европы. Скорее всего, этот результат скажется на выборах в национальные парламенты в ряде европейских стран, и можно прогнозировать, что позиции евроскептиков в целом усилятся, что может привести к достаточно серьезным последствиям в будущем, в том числе к процессам, связанным с дезинтеграцией ЕС», - считает Шаповалов.

Итог выборов катастрофой не стал

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов пишет, что выборы прошли, и их итог катастрофой не стал, хотя и показал картину глубоких изменений в европейском политическом ландшафте: «Успех националистических сил налицо, но, строго говоря, почва из-под ног европейского политического класса не ушла. Просто она стала заметно более ухабистой, а к этому не привыкли».

Лукьянов отмечает, что главный итог голосования мая 2019 года – конец эпохи, когда европейской политикой управляли две крупнейшие политические силы, так называемые народные (массовые) партии – консерваторы и социалисты. По его словам, в мире людям захотелось идеологической маркированности, ясности позиций. «На подъеме те, кто не боится резко заявлять свою позицию. Это националисты, общеевропейским трибуном которых стал итальянец Маттео Сальвини с антиимиграционным знаменем наперевес. И «зеленые», которые активно взялись за тему изменений климата и подстраивают под нее всю риторику демократии и прав человека. Но основной результат – раздробленный Европейский парламент, который трудно структурировать по идеологическим или даже каким-то другим критериям. Этот итог точно отражает состояние дел в европейской политике, где дальнейшее направление развития просто непонятно. Именно поэтому относительного успеха добиваются те, кто может привлечь избирателя а) четкими и понятными лозунгами, б) непричастностью к политике, которая проводилась в предыдущие годы».

Он пишет также пишет, что выборы-2019 не привели к коллапсу ЕС, как пугали приверженцы интеграции: «Но они подтвердили, что в Старом Свете наступает совсем другая политическая эра. Понадобятся годы, прежде чем Европейский союз обретет свою новую форму и новый внутренний баланс, а практика покажет, какие из идей и сил, находящихся сейчас на подъеме, реально жизнеспособны, а какие останутся однодневками».