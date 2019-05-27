Кремль отреагировал на требование трибунала ООН по украинским морякам

Позиция России по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, не может измениться в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву - их судьбу решит суд, заявили в Кремле.
"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе, и состояться суд", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос "Ведомостей", не изменилась ли позиция Кремля в связи с постановлением Международного трибунала.