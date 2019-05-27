Разработчики Windows разорвали отношения с Huawei

Такие ассоциации, как Wi-Fi Alliance, JEDEC (Ассоциация твердотельных технологий), SDA и PCIe также аннулировали членство Huawei. Кроме того, смартфон Huawei Mate 20 Pro был исключен из бета-тестирования новой операционной системы Android Q, пишет ixbt.com .

Теперь же ожидаемое заявление сделала компания Microsoft. По сообщениям местных СМИ, сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, а Microsoft прекратила принимать новые заказы от Huawei на устройства, работающие под управлением операционной системы Windows. Соглано последним данным, Microsoft больше не принимает заказы на сертификацию ноутбуков Huawei MateBook, что, конечно же, отразится, на ПК-бизнесе китайской компании.