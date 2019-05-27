На выборах в Европарламенте проиграли две крупнейшие группы – Европейская народная партия и группа, объединяющая социалистов и демократов, - обе потеряли более 30 мест. Настолько же вероятно увеличатся ряды либералов. В число победителей войдут и зеленые, отстаивающие идеи, близкие молодежи.

Курс крупных стран

Польша: хватка PiS усилилась

Хотя партия «Право и Справедливость» едва-едва удержала победу в Польше и, находясь несколько лет у власти, могла бы вызвать протест против себя, их позиции относительно главной оппозиционной силы – правоцентристской Гражданской платформы усилились.

У «Права и справедливости» 19 мест в нынешнем Европарламенте, а в следующем – 21. Представительство Гражданской платформы уменьшилось при этом с 22 до 18.

Успех PiS красноречив и на фоне евроскептических сил. Польская партия – одна из тех, кто уверенно отклонил объединение с Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и прочими прокремлевскими правыми популистами, с которыми заигрывает и EKRE. Их успех, очевидно, гарантирует сохранение влияния в Европарламенте сил, дружественных к США и не слишком хорошо относящихся к России.

Германия: мало зеленого не бывает

Кандидат в лидеры европейских зеленых немка Ска Келлер могла с гордостью похвастаться результатами своих единомышленников. ФОТО: OLIVIER HOSLET / EPA / Scanpix

Несмотря на ведущего немецкого кандидата Манфреда Вебера объединяющая правоцентристов Европейская народная партия потерпела поражение, получив вместо прежних 34 мест 29. Еще более горькое поражение потерпели их давние главные соперники социал-демократы, получившие вместо 27 мест 16.

Зато были причины с гордостью взойти на сцену после объявления результатов у представителя зеленых Ска Келлер. Кажется, Германия наиболее ярко отражает обеспокоенность европейцев изменением климата. Поддержка зеленых выросла там почти в три раза, а количество мандатов – с 8 до 22.

Франция: да, Ле Пен победила

Недавно побывавшая в Эстонии Марин Ле Пен выступает с победной речью. ФОТО: Bertrand Guay / AFP / Scanpix

Если 20 мандатов, полученные на выборах 2014 года, были унизительны для объединяющей правых центристов партии республиканцев по сравнению с их историческими результатами, то на этот раз они и вовсе получили 7 мест. Не лучше дела пошли и у социал-демократов, которые вместо 12 получили 5 мандатов.

Уверенно выступила на этих выборах «Вперед, Республика!» Эмманюэля Макрона, получившая 21 место, но еще более эффектно выступила проигравшая ему на президентских выборах Марин Ле Пен, партия которой получила 23 мандата.

Испания: успех у социал-демократов

Народная партия, объединяющая испанских правоцентристов и показавшая на недавних парламентских выборах рекордно плохой результат, не блеснула и на Евровыборах, ее представительство уменьшилось с 17 до 12 мандатов. Зато эффектно выступили социал-демократы, которые получили вместо 13 мандатов 20, что делает их доминирующей силой во фракции европарламентских социал-демократов.

В то же время ряды европейских правых радикалов пополнят пятеро новичков из партии Vox.

Великобритания: победа Фараджа

Партия брекзита Найджела Фараджа наказала в Великобритании и лейбористов, и консерваторов. ФОТО: TOLGA AKMEN / AFP / SCANPIX

И лейбористы, и особенно правящие консерваторы поплатились за свое колебания по поводу брекзита. О том, что брекзитерские настроения несмотря на трудно проходящий выход из ЕС никуда не делись, говорит тот факт, что из 64 мест 28 получила Партия брекзита Фараджа.

Италия: кисло-сладкая победа Сальвини

Результаты выборов порадовали вице-премьер Маттео Сальвини, чья партия «Лига» из 73 мандатов получила 28. На втором месте оказалась левоцентристская Демократическая партия, третьей стала еще одна популистская сила, входящее вместе с «Лигой» в правительство «Движение пяти звезд».

Триумф Сальвини ограничился Италией. Если накануне выборов Сальвини надеялся, что радикалы смогут стать третьей или даже второй силой в Европарламенте, то результаты его не порадовали. По предварительным данным, фракция Зеленые/Европейский свободный союз получила ровно на одно место больше, чем компания Сальвини, таким образом радикалы оказались пятой по величине силой в парламенте.

Что произошло у соседей?

Латвия: «Единство» выбралось из-под колес поезда

Барахтавшееся прошлым летом на грани исчезновения партия «Единство», долгое время исправно поставлявшая премьер-министров и официально называющаяся теперь «Новое единство», сумела выкарабкаться.

Полученные в этот раз 26% голосов и два мандата из восьми латвийских несравнимы, конечно, с результатом 2014 года, когда за партию проголосовали около половины латвийских избирателей и она получила 4 мандата. Но все же это производит впечатление по сравнению с тем дном, на которое они успели опуститься в промежутке. В первую очередь, партию, очевидно, спасло участие в выборах еврокомиссара и бывшего премьер-министра Валдиса Домбровскиса в качестве первого номера.

В то же время бросается в глаза, что на этот раз из восьми мест целых три оказались у русских партий. Два мандата получило «Согласие», которое возглавляет приостановивший свои полномочия мэра Риги из-за подозрений в коррупции Нил Ушаков, еще одно у «Русского союза» Татьяны Жданок.

Литва: президентские выборы помогли правым

И «Отечество», объединяющее христианских демократов, и либералы должны, очевидно, благодарить за свои сохраненные места второй тур президентских выборов, где между собой соперничали два правоцентристских кандидата.

Как показывает опыт десятилетней давности, это означает, что, когда второго тура президентских выборов нет (Даля Грибаускайте стала тогда главой государства уже в первом), явка на Евровыборах бывает крайне низкой.

На этот раз второй тур был, что мобилизовало избирателей больше, но, поскольку кандидаты неожиданно оказались представителями более-менее идеологически сходных сил, это заставило избирателей соответствующих партий голосовать активнее. Особенно большой удачей это должны считать либералы, которые внутри страны из-за коррупционного скандала с участием их бывшего лидера, переживают серьезные трудности.

Не стал неожиданностью и один мандат Избирательной акции поляков Литвы. Их избиратели очень стабильны – они ожидаемо приходят и всегда голосуют за единственную партию, которая представляет их национальные интересы на политическом рынке Литвы.

Финляндия: результаты стали более четкими

Финнов вчера больше интересовала победа на ЧМ по хоккею, чем Евровыборы. ФОТО: KIMMO BRANDT / EPA / SCANPIX

Финские результаты один в один повторили прежние, которые мы уже видели в 2014 году. Единственное отличие, переход одного мандата либеральной Центристской партии к зеленым. Та же тенденция наблюдалась и на последних парламентских выборах и, очевидно, это отражает усиление влияния протестов и обеспокоенность в связи с изменением климата в финском обществе. Но гораздо больше, чем Евровыборы, финнов интересовала вчера победа на ЧМ по хоккею.

Правые и левые центристы проигрывали одинаково

По последним данным, крупнейшая группа Европарламента – Европейская народная партия получила вместо 213 мест 179, а вторая по величине, объединяющие левых центристов «Социалисты и демократы» упали с 184 до 150, т.е. обе они потеряли по 34 места. Пополнились ряды либералов – с 69 до 107 мест – но это во многом при условии, что сумеют успешно объединиться с движением Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» Если же это не удастся, может случиться, что движение Макрона расколет группу либералов, а с французами грозила объединиться, например, испанская Ciudadanos, которая приобрела вчера 8 мандатов. В случае этого объединения можно предположить, что пятую часть группы составят французы, которые будут таким образом отстаивать свои национальные интересы, что, в свою очередь, может изменить ориентацию фракции, до сих пор объединявшую, прежде всего, небольшие северные страны.

Из центристских сил наибольший рост продемонстрировали зеленые, число мандатов которых выросло с 52 до 70, очевидно, именно они как представители протестующей против изменения климата молодежи являются носителями духа времени.

Правые радикалы, удостоившиеся большого внимания, приобрели дополнительные места, но обещанную бурю устроить не сумели, результаты оказались хуже ожидаемых. Неплохо пошли дела у французских и итальянских радикалов, где они одержали победу. Хотя количество мест удалось увеличить и у националистов и популистов в новом парламенте будет больше представителей, результат не отвечал той шумихе, которая была устроена накануне выборов.

Что будет дальше?

Завтра, 28 мая главы европейских стран соберутся на съезде в Брюсселе, чтобы сделать следующий шаг в распределении руководящих постов в Европе.

Будут поделены основные европейские должности - президента Европейского совета (сейчас это польский правоцентрист Дональд Туск), президента Еврокомиссии (правоцентрист от Люксембурга Жан-Клод Юнкер), президента Европарламента (правоцентрист от Италии Антонио Таяни) и верховного представителя ЕС (социал-демократ Федерика Могерини).

Несмотря на то, что процедура назначения каждого из них несколько отличается, они все же составляют один пакет, при этом учитывается партийная принадлежность, пол и то, представляет ли человек старую или новую страну Евросоюза. Если в прошлый раз сливки сняла Европейская народная партия, то на этот раз свою долю захотят получить и социал-демократы, и либералы, а возможно, и зеленые.

Первые воспринимаемые всерьез имена, вероятно, прозвучат на июньском съезде накануне Иванова дня. В начале июля состоится первое заседание нового Европарламента, где будет избран новый президент, на заседании в середине июля на голосование будет вынесен вопрос о президенте Еврокомиссии.

Европа в среднем активнее, чем Эстония

В последний раз более активно европейцы приходили к избирательным урнам 25 лет назад. В 1994 году явка составила около 57%, в этом году она оказалась около 51%. В промежутке она обычно едва превышала 40%.

Явка более 60% или около того была зафиксирована в Бельгии, Люксембурге, на Мальте, в Дании, Испании, Германии, Австрии, Греции и Италии. Самыми ленивыми избиратели оказались в Словакии, Словении, Чехии, Хорватии, Болгарии, Португалии и Латвии, где проголосовало около трети и даже менее избирателей.