Неожиданный план: правительство собирается возместить потери бизнесменов в ВЭБ-фонде из прибыли Банка Эстонии

В начале прошлой недели представитель владельцев сертификатов ВЭБ-фонда присяжный адвокат Индрек Леппик направил обращение министру финансов Мартину Хельме, премьер-министру Юри Ратасу, министру юстиции Райво Аэгу и члену правовой комиссии Рийгикогу Яанусу Карилайду, поскольку, как он утверждает, государство силой забрало деньги у владельцев сертификатов ВЭБ-фонда.

По оценке министра финансов Мартина Хельме, из предложенных решений самым разумным для налогоплательщиков было бы эмитировать долговые расписки, но один вариант компенсировать долг из прибыли Банка Эстонии.

Пресс-секретарь Банка Эстонии Вильяр Ряэск сказал, что центральный банк, по просьбе правительства или Рийгикогу, не может покрыть расходы государства, но поступающие из прибыли в стабилизационный резерв госбюджета деньги могут быть взяты Рийгикогу по предложению правительства.

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