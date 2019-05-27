Пн, 27.05.2019
У нас должна быть полная нулевая толерантность [к ксенофобии], должно быть полностью неприемлемо оскорблять кого бы то ни было на улице. Все равно, пакистанец это, эстонец, китаец или немец. Мартин Хельме
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Неожиданный план: правительство собирается возместить потери бизнесменов в ВЭБ-фонде из прибыли Банка Эстонии

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ВЭБ-фонд.

ФОТО: Peeter Langovits

Министр финансов Мартин Хельме подтвердил Äripäev, что правительство собирается выплатить долг предпринимателям, которые потеряли деньги из-за ВЭБ-фонд, и он считает, что средства для этого можно найти в центральном банке, передает Postimees.

В начале прошлой недели представитель владельцев сертификатов ВЭБ-фонда присяжный адвокат Индрек Леппик направил обращение министру финансов Мартину Хельме, премьер-министру Юри Ратасу, министру юстиции Райво Аэгу и члену правовой комиссии Рийгикогу Яанусу Карилайду, поскольку, как он утверждает, государство силой забрало деньги у владельцев сертификатов ВЭБ-фонда.

По оценке министра финансов Мартина Хельме, из предложенных решений самым разумным для налогоплательщиков было бы эмитировать долговые расписки, но один вариант компенсировать долг из прибыли Банка Эстонии.

Пресс-секретарь Банка Эстонии Вильяр Ряэск сказал, что центральный банк, по просьбе правительства или Рийгикогу, не может покрыть расходы государства, но поступающие из прибыли в стабилизационный резерв госбюджета деньги могут быть взяты Рийгикогу по предложению правительства.

Подробнее читайте на Äripäev.

Напомним, что в апреле этого года Госсуд отказался рассматривать иск владельцев сертификатов ВЭБ-фонда, поскольку посчитал, что решение данного дела находится в компетенции суда низшей инстанции.

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