Принадлежащий таинственному российскому инвестору порт на Хийумаа разваливается

Владелец загибающегося порта за восемь лет ничего не сделал для спасения причала. Ценная среда для отдыха на полуострове Кыпу привлекает туристов и строителей дач. Цена земли с правом на строительство здесь весьма высока. Есть тут гостиничные фирмы и предприятия общепита, а вот выхода к морю этой красивой прибрежной деревне сейчас не хватает. Если старый причал Калана окончательно развалится, во власти штормов окажется и строящийся поблизости яхтенный порт Ристна.

Странности всей этой истории придает то обстоятельство, что Морозов купил порт через свое предприятие DM Harbour Capital OÜ, единственным членом правления которого на момент покупки являлся бывший член Союза Отечества и Res Publica Николай Стельмах. Стельмах входил в правление с 1 июня по 20 декабря 2011 года.

В том же году программа канала ЭТВ «Pealtnägija» раскрыла, что Стельмаху и его соратнику по партии принадлежала квартира в Таллинне по адресу Кооли 1/3, на которую было зарегистрировано свыше ста предприятий, принадлежавших бизнесменам из стран СНГ. По действовавшему тогда законодательству, за инвестицию в эстонский бизнес в размере миллиона крон (63 900 евро) можно было получить вид на жительство в Эстонии. Таким образом вид на жительство получили многие, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что у большинства эстонских фирм этих инвесторов отсутствовала какая-либо экономическая деятельность. Программа «Pealtnägija», освещавшая скандал с выдачей видов на жительство российским бинесменам, приводила тогда продажу порта Калана как единственный пример инвестиции российских денег в Эстонию. Теперь эта инвестиция находится в упадке.

Получить комментарий причастных лиц Postimees не удалось, Николай Стельмах прервал телефонный звонок со словами: "Неинтересно".

На сегодняшний день порт находится в таком состоянии, что его ремонт обойдется дороже, чем строительство нового. Оставленный без внимания порт приводит в бешенство местных жителей, поскольку является очень перспективным участком в плане местонахождения: это самый западный порт Хийумаа, а на пути из Стокгольма он был бы первым возможным местом для швартовки в Эстонии. Владельцев яхт хватает как среди местных жителей, так и среди отдыхающих; в выходе к морю заинтересованы рыбаки и спортсмены.

К сожалению, жители и гости острова сейчас вынуждены мириться с необходимостью как минимум получасовой поездки до соседних портов. Построенный в 50-е годы прошлого года для рыбного колхоза Hiiu Kalur порт Калана находится в настолько ужасном состоянии, что укрепление стен причала может привести к серьезным обвалам.

Владелец порта ищет партнера или покупателя

На вопросы отвечает член правления DM Harbour Capital Лийна Тамм.

- Для чего DM Harbour Capital в 2011 году приобрел порт Калана?

- Цель предприятия - зарабатывать прибыль и претворять в жизнь видение владельца; с этой целью порт и был куплен.

- Покупка порта была связана с получением вида на жительство?

- На этот вопрос я ответить не могу, поскольку тогда я не была членом правления предприятия и эта тема не касается развития порта Калана.

- Каковы планы фирмы в отношении порта Калана?

- Мы ищем возможность найти достойного партнера или нового собственника и уже приступили к предварительным переговорам с одним заинтересованным лицом, которое инвестировало бы деньги в проект, чтобы обеспечить этому уникальному месту необходимое развитие и организовать сотрудничество с общиной, чтобы найти подходящую стратегию на многие годы.

Мы определенно хотим найти для порта достойного владельца, который хотел бы инвестировать в порт Калана и вкладываться в развитие Хийумаа.

- Вы планируете инвестировать в улучшение ситуации с портом? По какой цене вы готовы продать его?

- Порт выставлен на продажу, и мы открыты для предложений.

Цена продажи оформится в ходе переговоров. Возможную цену сделки мне комментировать не хотелось бы, поскольку она конфиденциальна и обнародовать ее можно только по согласию сторон.