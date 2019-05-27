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Тренер сборной Финляндии раскрыл один из секретов успеха в Братиславе

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Jukka Jalonen.

ФОТО: Yaroslav Neyelov/RIA Novosti/Scanpix

Финны на чемпионате мира по хоккею в Братиславе добились большой победы как команда и страна, заявил главный тренер национальной команды Юкка Ялонен.

Сборная Финляндии в воскресенье в Братиславе со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финале чемпионата мира. Финны выиграли мировое первенство в третий раз и впервые с 2011 года, когда турнир также проходил в Словакии, а главным тренером "львов" также был Юкка Ялонен, передает "Р-Спорт".

"Братислава – это счастливое место для сборной Финляндии и для меня как для тренера. Мы добились большой победы как команда и страна. Вместе со всей подготовкой мы шли вместе семь недель, мы очень сильны ментально и физически. Мы провели 10 игр за семь дней, пропустив всего один гол в двух главных матчах турнира против таких команд как Россия и Канада", - сказал Ялонен журналистам.

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