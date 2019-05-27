В Рийгикогу может пройти член EKRE, обвиняющий президента в усилении кризиса

Социал-демократ Лаури Ляэнеметс является замещающим членом Рийгикогу Марины Кальюранд, Яак Юске - Свена Миксера, а Калле Грюнталь - Яака Мадисона, подтвердили в избирательной комиссии.

Лаури Ляэнеметс баллотируется на пост председателя Социал-демократической партии. Входящий в эту партию с 2010 года Ляэнеметс сейчас является членом правления партии и председателем собрания местных самоуправлений. На последних выборах в Рийгикогу он набрал в Ярвамаа и Вильяндимаа 944 голоса. Ляэнеметс помогал в проведении еврокампании Марины Кальюранд.

Яак Юске входит в ряды соцдемов с 1999 года. Он входит в горсобрание Таллинна и является учителем истории в Гимназии Густава Адольфа. На последних выборах в Рийгикогу Юске, баллотировавшийся по таллиннским районам Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне, получил 672 голоса.

Вице-председатель местного округа EKRE по Ярвамаа и Вильяндимаа Калле Грюнталь работает исполнительным директором в паевом товариществе Grünthali reisid. На выборах в Рийгикогу он заручился поддержкой 740 избирателей. На страницах интернет-портала EKRE он обвинял президента Керсти Кальюлайд в усилениии конституционного кризиса и несоблюдении конституционных ценностей. В частности, депутат считает, что в отношении бывшего министра внешней торговли и инфотехнологий от EKRE Марта Куузика была развернута масштабная инфокампания, которую усугубила президент Керсти Кальюлайд.