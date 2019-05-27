Зарплата, компенсации и спецпенсии: депутаты Европарламента зарабатывают больше президента Эстонии

Евродепутаты за свою работу получают три вида вознаграждения: зарплата, компенсации и спецпенсия.

Зарплата

Зарплата членов Европейского парламента в последний раз менялась 1 июля прошлого года, когда стала 8757,70 евро. Для сравнения с апреля этого года зарплата высокопоставленных госчиновников Эстонии, то есть президента составляет 6168,31 евро. В то же время по сравнению с другими европейскими странами приближающаяся к 9000 евро брутто-зарплата может быть не особо значительной. Основная зарплата члены парламента это 38,5 процентов от зарплаты судьи Европейского суда.

Но значительную часть составляют компенсации, в том числе суточные, за счет которых оплачиваются отели, питание и прочие уместные расходы.

Компенсации

Расходы на проезд. Собрания Европарламента – заседания в полном составе, собрания комиссий и фракций – проходят в основном в Брюсселе и Страсбурге. Членам парламента при предоставлении документов компенсируются связанные с участием в собраниях расходы: билет на самолет в бизнес-класс, билет на поезде в первом классе или проезд на автомобиле (максимум 1000 км) по 0,53 евро на километр. Также члены парламента получают компенсацию в зависимости от продолжительности поездки и преодолеваемого расстояния, чтобы покрыть другие связанные с путешествием расходы (например, дополнительную плату за багаж или плату за бронирование).

Членам парламента в рамках должностных обязанностей приходится много путешествовать (например, участвовать в конференциях или в рабочих визитах) как в своей стране, так и за ее пределами. В случае деятельности за пределами своей страны членам парламента могут компенсировать расходы на дорогу и ночлег и другие уместные расходы в размере до 4454 евро в год. В случае деятельности в родной стране компенсируются отдельные расходы на поездки в пределах установленной для каждого отдельного государства суммы.

Суточные. Европарламент платит депутатам суточные в размере 320 евро, чтобы компенсировать расходы на ночлег и прочие расходы за каждый день, которые член парламента занят выполнением должностных обязанностей, при условии, что член парламента регистрирует свое присутствие.

Из суточных оплачиваются счета за отели, питание и другие уместные расходы. Суточные уменьшаются наполовину, если член парламента не участвует в более половины голосования пленума, даже если он был на месте и занес себя в списки присутствующих.

За собрания за границами ЕС платится компенсация в 160 евро (свое присутствие надо зарегистрировать). Счета за отели компенсируются отдельно.

Компенсация общих расходов. Эта компенсация предусмотрена для покрытия расходов на деятельность члена парламента. В их число входят аренда и прочие расходы на помещения бюро, представительские расходы, расходы на компьютер и телефон, организацию конференций и выставок. Если член парламента в течение одного парламентского года (с сентября по август) не участвовал без уважительной причины в половине заседаний пленума, компенсация уменьшается наполовину. По последним данным, размер компенсации 4513 евро в месяц.

Расходы на лечение. У члена парламента есть право компенсировать две трети расходов на лечение.

Переходное пособие. После окончания полномочий у депутатов ЕП есть право на переходное пособие. Его выделяют в размере одной месячной зарплаты за каждый проведенный в должности депутата год. Максимальный срок выплаты пособия - два года. Если бывший депутат ЕП принимает полномочия в другом парламенте или госучреждении, переходное пособие снижают до размера его новой зарплаты. Если депутату ЕП одновременно полагается и пенсия по возрасту или инвалидности, он не может получать оба пособия - необходимо выбрать одно из них.

Спецпенсия

У бывшего члена парламента есть право получать с 63 лет пенсию по старости. Пенсия составляет 3,5 процента от зарплаты за каждый полный год в должности, но не более, чем 70 процентов.