Экс-министру Марти Куузику до сих пор не предъявлено подозрение

Почти месяц назад – 29 апреля – для проверки обвинений относительно возможного семейного насилия полиция и прокуратура возбудили в отношении тогдашнего министра внешней торговли и коммуникаций Марти Куузика уголовное дело, пишет Virumaa Teataja.
Уголовное дело было возбуждено по статье, предусматривающей наказание за применение физического насилия.
Сегодня в Вируской окружной прокуратуре сообщили, что подозрение Куузику до сих пор не предъявлено, но следствие продолжается, а также добавили, что о сроках его завершения говорить пока рано.
Пробывший на посту министра менее двух дней Куузик подал в конце апреля заявление об отставке, заявив, что приписываемые ему со стороны СМИ обвинения являются ложью. Свою отставку Куузик объяснил желанием обеспечить правительству спокойную рабочую среду, а также желанием сосредоточиться на защите своей чести.