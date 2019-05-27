Экс-министру Марти Куузику до сих пор не предъявлено подозрение

Уголовное дело было возбуждено по статье, предусматривающей наказание за применение физического насилия.

Сегодня в Вируской окружной прокуратуре сообщили, что подозрение Куузику до сих пор не предъявлено, но следствие продолжается, а также добавили, что о сроках его завершения говорить пока рано.