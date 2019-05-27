Пн, 27.05.2019
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Экс-министру Марти Куузику до сих пор не предъявлено подозрение

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Марти Куузик.

ФОТО: Tairo Lutter

Почти месяц назад – 29 апреля – для проверки обвинений относительно возможного семейного насилия полиция и прокуратура возбудили в отношении тогдашнего министра внешней торговли и коммуникаций Марти Куузика уголовное дело, пишет Virumaa Teataja.

Уголовное дело было возбуждено по статье, предусматривающей наказание за применение физического насилия.

Сегодня в Вируской окружной прокуратуре сообщили, что подозрение Куузику до сих пор не предъявлено, но следствие продолжается, а также добавили, что о сроках его завершения говорить пока рано.

Пробывший на посту министра менее двух дней Куузик подал в конце апреля заявление об отставке, заявив, что приписываемые ему со стороны СМИ обвинения являются ложью. Свою отставку Куузик объяснил желанием обеспечить правительству спокойную рабочую среду, а также желанием сосредоточиться на защите своей чести.

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