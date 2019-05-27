Нужна работа? KFC ищет сотрудников в Эстонии

Apollo Group OÜ приобрел франшизу международной сети ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) и летом в Эстонии откроются первые рестораны. В местные KFC уже начали искать сотрудников, сообщает Postimees.
В объявлении не указано точное местоположение ресторанов. Пока можно только сказать, что речь минимум идет о Таллинне.
Исполнительный директор Apollo Group Маури Дорбек сказал в феврале, что рестораны KFC хорошо себя зарекомендовали в Латвии и Литве за последние несколько лет. Ресторан KFC в Латвии был открыт три с половиной года назад, а три ресторана в Литве - более пяти лет назад.
«В Эстонии Apollo Group планирует открыть первый KFC ресторан уже в начале июня, а затем продолжится стремительное расширение. В ресторанах Эстонии, Латвии и Литвы в течение ближайших трех лет планируется нанять 300 - 400 человек», - подтвердил тогда Дорбек.