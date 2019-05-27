Нужна работа? KFC ищет сотрудников в Эстонии

В объявлении не указано точное местоположение ресторанов. Пока можно только сказать, что речь минимум идет о Таллинне.

Исполнительный директор Apollo Group Маури Дорбек сказал в феврале, что рестораны KFC хорошо себя зарекомендовали в Латвии и Литве за последние несколько лет. Ресторан KFC в Латвии был открыт три с половиной года назад, а три ресторана в Литве - более пяти лет назад.