Видео: эстонская буква Õ не по зубам солистам Лондонской оперы

Именитые солисты Лондонской королевской оперы едут в городок на южной границе Эстонии с концертом: здесь прозвучит "Реквием" Джузеппе Верди, пишет Postimees.

Для любителей классической музыки это, пожалуй, событие года. 15 июня на летней арене центральной площади Тырва драматический "Реквием" исполнят 200 музыкантов. Этот концерт объединит Эстонский государственный симфонический оркестр, солистов и четыре сводных хора.