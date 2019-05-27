Родителей ласнамяэских детсадовцев ожидает приятный сюрприз

В ходе работ на участке между Кивила, 5 и Кивила, 9 будут созданы проезжая часть пятиметровой ширины и велодорожка шириной в 2,5 метра. Она будет соединяться с дорожками парка Тондилоо и Московским бульваром. Для детского сада предусмотрено создание карманов для стоянки восьми автомобилей вдоль дороги и четырех - перпендикулярно, еще четыре места появятся у дома № 5 по улице Кивила, а перед воротами детского сада будет создан круг для разворота автомашин.