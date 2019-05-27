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Сборная России поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ

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BRATISLAVA, May 27, 2019 Russian team pose during the awarding ceremony after the 2019 IIHF Ice Hockey World Championship Slovakia Bronze Medal Game between Russia and the Czech Republic at Ondrej Nepela Arena in Bratislava, Slovakia, on May 26, 2019. Russia won 3-2 after shootout. (Credit Image: Â© Pawel Andrachiewicz/Xinhua via ZUMA Wire)

ФОТО: Pawel Andrachiewicz / ZUMAPRESS.com

Сборная России переместилась с третьего на второе место в рейтинге ИИХФ, информирует championat.com.

На чемпионате мира в Словакии подопечные Ильи Воробьёва завоевали бронзовые медали. Лидером рейтинга остаётся сборная Канады, уступившая в финальном матче команде Финляндии, которая переместилась в пятого на третье место рейтинга. Сборная Швеции, выигравшая прошлогодний чемпионат мира в Дании, опустилась на две строчки.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Канада — 3705 очков

2. Россия — 3640

3. Финляндия — 3615

4. Швеция — 3615

5. Чехия — 3465

6. США — 3430

7. Германия — 3355

8. Швейцария — 3325

9. Словакия — 3040

10. Латвия — 3025.

Следующий чемпионат мира по хоккею пройдёт в Швейцарии. Турнир начнётся 8 мая 2020 года.

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