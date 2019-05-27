Сборная России поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ

Сборная России переместилась с третьего на второе место в рейтинге ИИХФ, информирует championat.com.
На чемпионате мира в Словакии подопечные Ильи Воробьёва завоевали бронзовые медали. Лидером рейтинга остаётся сборная Канады, уступившая в финальном матче команде Финляндии, которая переместилась в пятого на третье место рейтинга. Сборная Швеции, выигравшая прошлогодний чемпионат мира в Дании, опустилась на две строчки.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Канада — 3705 очков
2. Россия — 3640
3. Финляндия — 3615
4. Швеция — 3615
5. Чехия — 3465
6. США — 3430
7. Германия — 3355
8. Швейцария — 3325
9. Словакия — 3040
10. Латвия — 3025.
Следующий чемпионат мира по хоккею пройдёт в Швейцарии. Турнир начнётся 8 мая 2020 года.