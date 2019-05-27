Сборная России поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ

На чемпионате мира в Словакии подопечные Ильи Воробьёва завоевали бронзовые медали. Лидером рейтинга остаётся сборная Канады, уступившая в финальном матче команде Финляндии, которая переместилась в пятого на третье место рейтинга. Сборная Швеции, выигравшая прошлогодний чемпионат мира в Дании, опустилась на две строчки.