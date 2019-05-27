Екатерина Шульман: если что-то и угрожает институту брака — это не однополые браки, а возможность жить в одиночестве

— А что насчет мусульманских стран, где до сих пор заводят по пять детей? Серийная моногамия в этих условиях представляется с трудом.

— Вы несколько ошибаетесь. Второй демографический переход приходит и в мусульманские страны. Посмотрите на цифры: рождаемость там также снижается и продолжительность жизни растет, при этом формы брака продолжают оставаться более традиционными. Зачастую поведенческие практики более консервативны, чем те условия, в которых они создаются. Насколько я понимаю, в мусульманских странах заключается брак, который является нерушимым, и разводы по-прежнему мало реализуемы. Брак — это все еще объединение двух кланов, соответственно, мужчина, который попытается бросить свою жену, навлечет на себя активное недовольство ее родственников. При этом внутри этого союза возможны более свободные отношения — конечно, в большей степени для мужчины, чем для женщины.

— Насколько я помню, в своей лекции, говоря о том, почему меняется сексуальное поведение, вы упомянули феминизм и мусульманский рынок.

— Это довольно сложная мысль, но я постараюсь ее объяснить. Ко всем приходит второй демографический переход. Все вовлечены в процесс глобализации и процесс перехода от индустриальной к постиндустриальной экономике. Нет никаких оазисов традиционности. То есть они есть, но они маленькие и находятся в далеких джунглях. Большие страны, вовлеченные в международный экономический оборот, тем самым вовлекаются и в международный информационный и культурный обороты. Поэтому я действительно говорила о том, что потребительский капитализм идет к тому, чтобы абсорбировать миллионы мусульман в качестве своих клиентов, потребителей. Это процесс двусторонний. Для этого сама потребительская сфера должна стать приемлемой для этих людей, но и они будут меняться.

Но я полагаю, что эта новая мода на объемные закрытые длинные вещи не случайна. Вы посмотрите сколько сейчас на показах моделей с закрытой головой… Это, конечно, мода такая. Это творцы экспериментируют с различными формами и структурами. Это все правда, но при этом тот, кто не модный, как я, например, а занимается социальными науками, начинает в этом видеть что-то подозрительно знакомое. А не хотят ли модные дома эту клиентуру проглотить? Ту самую клиентуру, которой хочется носить длинную закрытую одежду, и чтобы на голове что-нибудь было. Это не значит, что мы все с вами нарядимся в хиджабы. Но нам очень много сейчас рассказывают о том, что открытая одежда — это на самом деле нехорошо, потому что это делает женщину сексуальным объектом. А когда она во всем закрытом — это наоборот empowerment (в феминизме обретение внутренней силы и уверенности в себе — прим. авт.). Я вам так скажу: потребительский капитализм может все. Он может придумать, что угодно и объяснить что угодно, потому что он может продать что угодно. С с непростой задачей сопряжения феминизма и ислама он справится тоже.

— Получается западный мир будет двигаться в сторону восточного, а восточный в сторону западного?