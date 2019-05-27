Концерн Fiat Chrysler предложил слияние группе Renault

Автогигант FCA обратился к компании Renault SA с детально проработанным предложением о слиянии. В случае согласия объединенная компания принадлежала бы акционерам FCA и Renault в равных долях, передает агентство Bloomberg.
Она выпускала бы 8,7 млн автомобилей в год (такова их сумма за 2018-й). И это был бы третий производитель в мире после концернов Volkswagen и Toyota (более 10 млн у каждого), обойдя таких столпов, как Hyundai Motor и GM, пишет Drive.
Если же учесть и партнеров Renault по Альянсу (Nissan и Mitsubishi), то объединенными усилиями они выпускали бы 15 млн машин в год, что укрепило бы его положение как лидера. Стоит упомянуть, что по легковушкам франко-японский альянс сейчас слегка опережает Volkswagen, но уступает ему по общему годовому выпуску, если в эту сумму включать и грузовики.
Не все подобные слияния приводили к рыночному успеху. Конгломерат DaimlerChrysler, например, просуществовал лишь девять лет и распался после ряда финансовых потерь и разочарований. Наверное, об этом вспоминало руководство General Motors в 2015-м, когда отклонило предложение FCA о слиянии. Другой несостоявшийся союз — с PSA. Но сейчас может быть все иначе. Концерн FCA проходит через период адаптации и реорганизации сил после смерти своего лидера Серджио Маркионне. В группе Renault после недавнего ареста Карлоса Гона тоже полного спокойствия нет. В FCA считают, что выгод от слияния намного больше, чем спорных мест. И уточняют, что план не предусматривает закрытия предприятий.
Компания Renault выпустила краткое обращение, которое гласит, что после предварительного ознакомления с предложением принято решение изучить его с интересом детальнее. Это не очень хороший сигнал для Nissan, который недавно отказался от более тесного слияния с Renault в рамках Альянса. Если в этот конгломерат войдет FCA, влияние Nissan на развитие событий и важные решения еще больше сократится (в новом совете директоров будет 11 членов, притом по четыре от Renault и FCA, но только один из Nissan, сообщает Automotive News). Некоторые эксперты ставят под сомнение существование самого Альянса.