Потребление алкоголя в Эстонии снизилось до рекордного за 10 лет уровня

В 2018 году жители Эстонии потребили в среднем 10,1 литров абсолютного алкоголя из расчета на одного взрослого человека, что на 0,2% меньше по сравнению с прошлым годом.

Большую часть потребленного алкоголя составили легкие алкогольные напитки, в том числе пиво составило 4,1 литра, виноградное вино – 1,8 литра, другие легкие алкогольные напитки 0,6 литра. Крепкий алкоголь составил 3,6 литров из употребленного алкоголя, в том числе 2,3 литра водки на одного взрослого.

Согласно подсчетам Эстонского института конъюнктуры, в прошлом году из-за границы (в основном, из Латвии) было привезено 3,3 литров абсолютного алкоголя на одного взрослого. В это число входит как употребленный алкоголь, так и сделанные запасы. В Латвии покупали алкоголь 35% взрослых людей, из которых 14% специально ездили за алкоголем.

«Употребление алкоголя в Эстонии по-прежнему сохраняется на высоком уровне, что приводит за собой серьезные проблемы со здоровьем и потери жизней из-за заболеваний и несчастных случаев. Положительно не сказываются и покупки в Латвии, потому что таким образом алкоголь стал дешевле для тех, кто туда ездит. Алкоголем закупаются в больших объемах, и эта тема постоянно находится в поле интереса журналистов. Если на политическом уровне решат сократить приграничную торговлю и для этого понизят акцизы, то параллельно придется следить за тем, как меняются розничные цены, а также придется внедрять меры для того, чтобы потребление алкоголя среди жителей не росло», – сказала директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг.

«Потребление алкоголя за последние года немного снизилось и это несмотря на рекордно жаркое лето, рост доходов и происходящее с приграничной торговлей. Однако 10,1 литров алкоголя на одного взрослого человека в год – это уровень, где вред от алкоголя все еще превышает доходы этой отрасли. Для того, чтобы сократить чрезмерное потребление алкоголя и снизить вред, необходимо продолжить реализацию целостной алкогольной политики, что означает постоянную деятельность во всех десяти сферах, которые влияют на потребление алкоголя. Для сокращения вреда особенно эффективны те меры, которые влияют на доступность алкоголя, цену и маркетинг», – сказала советник отдела по делам здоровья населения Министерства социальных дел Трийну Тяхт.

Большее число людей (59%) считают, что в Эстонии по-прежнему потребляют много алкоголя. Наиболее серьезными проблемами, связанными с потреблением алкоголя, называют вождение в нетрезвом виде (92%), семейное насилие (84%) и проблемы со здоровьем (83%).