В Эстонии акциз на алкоголь снизят на 25 процентов
Правительство Эстонии приняло решение снизить ставку акциза как на крепкие, так и на слабоалкогольные напитки на 25 процентов с 1 июля 2019 года.
Ожидается, что соответствующий законопроект будет представлен в Рийгикогу уже в понедельник, 3 июня, сообщает Rus.ERR.
Премьер-министр Юри Ратас также подтвердил ERR, что в государственной бюджетной стратегии достигнута договоренность о повышении не облагаемого подоходным налогом минимума для пожилых людей на 50 евро.
Ратас отметил, что экономия бюджетных средств не будет достигаться за счет урезания расходов на науку, инновации и оборону. Тем не менее, государство планирует снизить свои операционные расходы, но более конкретные решения по этому вопросу будут приняты осенью.
«Tallink Grupp одобряет решение правительства Эстонии. Если Рийгикогу в свою очередь примет это решение, Tallink обещает снизить цены сразу с 1 июля 2019 года, с отправлением первого парома», - сообщил Postimees председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.