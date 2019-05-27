В Эстонии акциз на алкоголь снизят на 25 процентов

Ожидается, что соответствующий законопроект будет представлен в Рийгикогу уже в понедельник, 3 июня, сообщает Rus.ERR.

Премьер-министр Юри Ратас также подтвердил ERR, что в государственной бюджетной стратегии достигнута договоренность о повышении не облагаемого подоходным налогом минимума для пожилых людей на 50 евро.

Ратас отметил, что экономия бюджетных средств не будет достигаться за счет урезания расходов на науку, инновации и оборону. Тем не менее, государство планирует снизить свои операционные расходы, но более конкретные решения по этому вопросу будут приняты осенью.