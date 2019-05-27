Путин одобрил строительство порта под носом у Литвы

В составе порта, по словам губернатора региона Антона Алиханова, запланирован контейнерный терминал на 35 млн тонн, терминал наливных грузов мощностью 4,9 млн тонн и "другие терминалы".

Стоимость морского порта мощностью 48 млн тонн оценивается в 200 млрд рублей, из которых 50 млрд рублей могут быть выделены бюджетом.

Отмечается, что к 1 июля власти региона должны представить в Правительство РФ бизнес-план проекта, а к 1 сентября Белый дом должен рассмотреть возможность участия государства в проекте и привлечения зарубежных инвесторов.