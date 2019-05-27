Пн, 27.05.2019
Когда EKRE обещает защитить нас от натиска меньшинств, лично я не чувствую, что геи или евреи мне угрожают. Андрус Ансип
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Кайа Канепи успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису

Кайа Канепи успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Kaia Kanepi mängimas Pariisis Julia Görgesi vastu. Foto: CAROLINE BLUMBERG/EPA/Scanpix

ФОТО: Caroline Blumberg / EPA / Scanpix

Кайа Канепи в первом круге "Ролан Гаррос" в двух сетах: 7:5, 6:1, переиграла 18-ю ракетку мира Юлию Гёргес из Германии.

Первая половина первого сета для Канепи складывалась крайне неудачно: Гёргес захватила инициативу и вырвалась вперед к пятому гейму 1:4. Казалось, что Канепи не сможет больше выиграть ни очка у набравшей ход немки, но характер и опыт нашей второй ракетки позволили сначала сравнять счет - 4:4, а после девятого гейма забрать две своих подачи,  подачу соперницы и выиграть сет 7:5.

Второй сет соперницы начали в равной борьбе, которая продолжалась всего три гейма: в третьем гейме, который длился минут 15,  Канепи смогла забрать подачу соперницы и выйти вперед 2:1.  Такой ход событий выбил напрочь из колеи теннисистку из Германии, которая без боя отдала еще четыре гейма, а вместе с ними и победу в матче.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ