Кайа Канепи успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису

Первая половина первого сета для Канепи складывалась крайне неудачно: Гёргес захватила инициативу и вырвалась вперед к пятому гейму 1:4. Казалось, что Канепи не сможет больше выиграть ни очка у набравшей ход немки, но характер и опыт нашей второй ракетки позволили сначала сравнять счет - 4:4, а после девятого гейма забрать две своих подачи, подачу соперницы и выиграть сет 7:5.

Второй сет соперницы начали в равной борьбе, которая продолжалась всего три гейма: в третьем гейме, который длился минут 15, Канепи смогла забрать подачу соперницы и выйти вперед 2:1. Такой ход событий выбил напрочь из колеи теннисистку из Германии, которая без боя отдала еще четыре гейма, а вместе с ними и победу в матче.