Неймар хочет получать в "Реале" 1,3 миллиона евро в неделю

Зарплата 27-летнего бразильца в парижском клубе составляет около 700 тысяч евро в неделю.

По информации СМИ, "Реал" хочет избавиться от форварда Гарета Бэйла, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и удовлетворить запросы Неймара.

Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Отметим, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013-го по 2017 год.