Пн, 27.05.2019
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  • Игорю Грязину не удалось аннулировать результаты электронных выборов в Эстонии

Игорю Грязину не удалось аннулировать результаты электронных выборов в Эстонии

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Игорь Грязин.

ФОТО: Postimees

Избирательная комиссия не удовлетворила предложение баллотировавшегося по спискам Центристской партии Игоря Грязина аннулировать результаты э-выборов, сообщает Postimees.

Грязин 22 мая подал в избирательную комиссию запрос об аннулировании, поскольку на странице valimised.ee не было возможности найти его с помощью поисковой системы.

Избирательная комиссия установила, что действительно 21 мая не работал поиск кандидатов в том случае, если в имени были умлауты. Ошибка появилась из-за сбоя, который возник в тот же день во время утренних работ по наладке портала.  

Сбой длился примерно 12 часов и касался только поисковой системы, а не списка кандидатов на странице или данных кандидатов. Поэтому комиссия не приняла предложение Грязина.

«Поскольку электронное голосование не было нарушено, избирательная комиссия не видит оснований рассматривать возможность аннулировать электронные голоса», - сообщила в ответе Грязину комиссия.

Игорь Грязин на выборах в Европарламент собрал 10 320 голосов, из которых 3360 были отданы электронно.

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