Игорю Грязину не удалось аннулировать результаты электронных выборов в Эстонии

Грязин 22 мая подал в избирательную комиссию запрос об аннулировании, поскольку на странице valimised.ee не было возможности найти его с помощью поисковой системы.

Избирательная комиссия установила, что действительно 21 мая не работал поиск кандидатов в том случае, если в имени были умлауты. Ошибка появилась из-за сбоя, который возник в тот же день во время утренних работ по наладке портала.

Сбой длился примерно 12 часов и касался только поисковой системы, а не списка кандидатов на странице или данных кандидатов. Поэтому комиссия не приняла предложение Грязина.

«Поскольку электронное голосование не было нарушено, избирательная комиссия не видит оснований рассматривать возможность аннулировать электронные голоса», - сообщила в ответе Грязину комиссия.