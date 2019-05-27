Вт, 28.05.2019
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  • Глава A le Coq: ящик пива подешевеет до 13,9 евро, а водка будет стоить менее 6 евро

Глава A le Coq: ящик пива подешевеет до 13,9 евро, а водка будет стоить менее 6 евро

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Tartu. Eesti.28FEB19- Pildil Tarmo Noop. Foto: KRISTJAN TEEDEMA/EESTI MEEDIA

ФОТО: Kristjan Teedema / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Глава предприятия A. Le Coq Тармо Нооп сказал, что снижение акциза на слабоалкогольные напитки приведет к восстановлению продаж на северной границе, а кроме того, у многих пропадет мотивация покупать пиво в Латвии, пишет Postimees.

Сегодня правительство решило, что с 1 июля акциз на пиво, сидры и крепкий алкоголь будет снижен на 25%. "Это, безусловно, шаг в верном направлении, хотя производители пива выдвигали немного другие предложения", - сказал Нооп. По его словам, для прекращения приграничной торговли в Латвии нужно снизить ставку акциза на слабоалкогольные напитки на треть. В то же время Нооп добавил, что 25-процентное снижение акциза снизит стоимость ящика пива до 13,9 евро, а это означает, что у многих пропадет мотивация ехать до латвийской границы.

"Продажа алкоголя на северной границе уменьшилась в пять раз по сравнению с более ранним периодом, и я убежден, что за счет этого снижения мы вернем границу. Приграничная торговля на южной границе останется в объеме примерно одной трети от нынешнего", - сказал Нооп.

При этом Нооп критически настроен в части снижения акциза на крепкий алкоголь и считает это решение политическим компромиссом. "На самом деле экономической выгоды в этом нет. Наша ставка акцизов на крепкий алкоголь сравнима с латвийской. Нужды в этом нет и, поскольку в Латвии в следующем году акцизные ставки возрастут, наш крепкий алкоголь может стать даже дешевле, чем у южных соседей. Я понимаю так, что это было политическим компромиссом между различными предложениями", - сказал Нооп, а также добавил, что в этом случае пол-литра водки будут стоить менее шести евро.

По его словам, снижение акциза приведет к росту потребления крепкого алкоголя. "В этой сфере мы и так уже на первом месте в Европе", - добавил он.

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