Глава A le Coq: ящик пива подешевеет на 13,9 евро, водка - на 6 евро

Сегодня правительство решило, что с 1 июля акциз на пиво, сидры и крепкий алкоголь будет снижен на 25%. "Это, безусловно, шаг в верном направлении, хотя производители пива выдвигали немного другие предложения", - сказал Нооп. По его словам, для прекращения приграничной торговли в Латвии нужно снизить ставку акциза на слабоалкогольные напитки на треть. В то же время Нооп добавил, что 25-процентное снижение акциза снизит стоимость ящика пива на 13,9 евро, а это означает, что у многих пропадет мотивация ехать до латвийской границы.

"Продажа алкоголя на северной границе уменьшилась в пять раз по сравнению с более ранним периодом, и я убежден, что за счет этого снижения мы вернем границу. Приграничная торговля на южной границе остнется в объеме примерно одной трети от нынешнего", - сказал Нооп.

При этом Нооп критически настроен в части снижения акциза на крепкий алкоголь и считает это решение политическим компромиссом. "На самом деле экономической выгоды в этом нет. Наша ставка акцизов на крепкий алкоголь сравнима с латвийской. Нужды в этом нет и, поскольку в Латвии в следующем году акцизные ставки возрастут, наш крепкий алкоголь может стать даже дешевле, чем у южных соседей. Я понимаю так, что это было политическим компромиссом между различными предложениями", - сказал Нооп.