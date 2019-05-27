Пн, 27.05.2019
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Россиянин ранил ножом четырех сотрудников газеты после отказа публиковать его статью

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Скорая помощь в России. Иллюстративное фото.

ФОТО: Rogulin Dmitry/ITAR-TASS

Мужчина с ножом напал на сотрудников редакции газеты КПРФ "Родина" в Ставропольском крае, четыре человека получили ранения. Об этом сообщает Newsru.com со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

"Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия", - сообщил он.

По словам Владимирова, угрозы жизни пострадавших нет, с ними работают медики. "Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле", - написал губернатор.

Издание Newstracker со ссылкой на источник в КПРФ пишет, что нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере. "Причиной нападения стала обида мужчины, который хотел, чтобы опубликовали его статью. Получив отказ, он напал на сотрудников", - пояснил собеседник портала. По его данным, один пострадавший госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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