Россиянин ранил ножом четырех сотрудников газеты после отказа публиковать его статью

По словам Владимирова, угрозы жизни пострадавших нет, с ними работают медики. "Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле", - написал губернатор.

Издание Newstracker со ссылкой на источник в КПРФ пишет, что нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере. "Причиной нападения стала обида мужчины, который хотел, чтобы опубликовали его статью. Получив отказ, он напал на сотрудников", - пояснил собеседник портала. По его данным, один пострадавший госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.