Читайте, что обещал эстонским избирателям кандидат, набравший всего 55 голосов

Баллотировавшийся на выборах в Европейский парламент одиночный кандидат Арго Мыттус (33) собрал по итогам голосования унизительный урожай в 55 голосов. Это самый низкий результат на этих выборах, пишет Postimees.
"Это немного удручающий результат", - прокомментировал Мыттус. "Какая-то надежда была на то, что люди захотят проголосовать за независимого кандидата. Цензура и запрет на эфир все обнулили. Я вообще не смог обнародовать свою точку зрения", - добавляет он.
В национальном эфире был показан знакомящий с кандидатом видеоклип продолжительностью три с половиной минуты. Отдельных дебатов для одиночных кандидатов предусмотрено не было. "Даже не попытались обеспечить всем равное право голоса", - критикует Мыттус.
Для участия в выборах пришлось брать деньги в долг
Для того, чтобы баллотироваться в Европейский парламент, каждому кандидату пришлось заплатить денежный залог в размере 2700 евро. Для одиночного кандидата это большая сумма, которую не так просто раздобыть. "Немного пришлось одолжить у знакомых", - признает Мыттус.
На личную кампанию он денег не тратил. Кто проголосовал за Мыттуса, сам кандидат не выяснял.
Работающий в Пыльвамаа в секторе инфотехнологий Мыттус на сайте, посвященном выборам, обозначил свою должность как "коренной эстонец". Из политических партий ему наиболее симпатичны "Истинные финны".
Есть у одиночного кандидата и веб-сайт, где он, среди прочего, пишет о том, что анархия либерализма должна завершиться, а порталы желтой прессы следует закрыть. Кроме того, Мыттус отменил бы налоги на недвижимость во всей Европе и ограничил рынок аренды жилья.
"В принципе, экономические кризисы появляются из-за либерализма, который означает недостаточную регуляцию. Это полная анархия, если отдельные лица могут обогащаться за счет других этим неестественным путем", - поясняет Мыттус.
Развлекательным интернет-порталам он вменяет в вину заголовки. "Все заголовки - это мучение", - пишет кандидат, не приводя, впрочем, конкретных примеров. Своим избирателям он пообещал закрыть Cosmpolitan.
Говоря о дальнейших планах, Мыттус отметил, что Эстонии нужна одна правая партия. В то же время, по его мнению, требование о минимуме в 500 членов для создания новой партии он предлагает упразднить.
Мыттус также критикует набравшую на выборах в европарламент свыше 65 тысяч голосов Марину Кальюранд. "Я, например, вообще не курсе ее точек зрения", - говорит он.
На прошлых выборах в Европейский парламент в 2014 году меньше всего голосов - 36 - набрал баллотировавшийся в списке консерваторов Каарел Яак Роосааре. Помимо Арго Мыттуса в качестве одиночных кандидатов в европарламент пытались пройти консультат по питанию Эрик Оргу, член Рийгикогу Раймонд Кальюлайд, предприниматель Харри Раудвере и Мария Кальюсте.
Кандидаты с наименьшим количеством набранных голосов:
1. Арго Мыттус (одиночный кандидат) – 55 голосов
2. Моника Хауканымм (Социал-демократическая партия) – 215 голосов
3. Юлия Соммер (Объединенная Левая Партия Эстонии) – 223 голоса
4. Марек Рейнаас (Eesti 200) – 239 голосов
5. Лийна Нормет (Eesti 200) – 292 голоса
6. Лаури Тынспоэг (Партия "Богатство жизни") – 295 голосов
7. Кристийна Тынниссон (Eesti 200) – 339 голосов
8. Трийн Сааг (Eesti 200) – 387 голосов
9. Кятлин Кульдмаа (Isamaa) – 401 голос
10. Марианне Микко (Социал-демократическая партия) – 405 голосов