Читайте, что обещал эстонским избирателям кандидат, набравший всего 55 голосов

"Это немного удручающий результат", - прокомментировал Мыттус. "Какая-то надежда была на то, что люди захотят проголосовать за независимого кандидата. Цензура и запрет на эфир все обнулили. Я вообще не смог обнародовать свою точку зрения", - добавляет он.

В национальном эфире был показан знакомящий с кандидатом видеоклип продолжительностью три с половиной минуты. Отдельных дебатов для одиночных кандидатов предусмотрено не было. "Даже не попытались обеспечить всем равное право голоса", - критикует Мыттус.

Для участия в выборах пришлось брать деньги в долг

Для того, чтобы баллотироваться в Европейский парламент, каждому кандидату пришлось заплатить денежный залог в размере 2700 евро. Для одиночного кандидата это большая сумма, которую не так просто раздобыть. "Немного пришлось одолжить у знакомых", - признает Мыттус.

На личную кампанию он денег не тратил. Кто проголосовал за Мыттуса, сам кандидат не выяснял.

Работающий в Пыльвамаа в секторе инфотехнологий Мыттус на сайте, посвященном выборам, обозначил свою должность как "коренной эстонец". Из политических партий ему наиболее симпатичны "Истинные финны".

Есть у одиночного кандидата и веб-сайт, где он, среди прочего, пишет о том, что анархия либерализма должна завершиться, а порталы желтой прессы следует закрыть. Кроме того, Мыттус отменил бы налоги на недвижимость во всей Европе и ограничил рынок аренды жилья.

"В принципе, экономические кризисы появляются из-за либерализма, который означает недостаточную регуляцию. Это полная анархия, если отдельные лица могут обогащаться за счет других этим неестественным путем", - поясняет Мыттус.

Развлекательным интернет-порталам он вменяет в вину заголовки. "Все заголовки - это мучение", - пишет кандидат, не приводя, впрочем, конкретных примеров. Своим избирателям он пообещал закрыть Cosmpolitan.

Говоря о дальнейших планах, Мыттус отметил, что Эстонии нужна одна правая партия. В то же время, по его мнению, требование о минимуме в 500 членов для создания новой партии он предлагает упразднить.

Мыттус также критикует набравшую на выборах в европарламент свыше 65 тысяч голосов Марину Кальюранд. "Я, например, вообще не курсе ее точек зрения", - говорит он.

На прошлых выборах в Европейский парламент в 2014 году меньше всего голосов - 36 - набрал баллотировавшийся в списке консерваторов Каарел Яак Роосааре. Помимо Арго Мыттуса в качестве одиночных кандидатов в европарламент пытались пройти консультат по питанию Эрик Оргу, член Рийгикогу Раймонд Кальюлайд, предприниматель Харри Раудвере и Мария Кальюсте.

Кандидаты с наименьшим количеством набранных голосов:

1. Арго Мыттус (одиночный кандидат) – 55 голосов

2. Моника Хауканымм (Социал-демократическая партия) – 215 голосов

3. Юлия Соммер (Объединенная Левая Партия Эстонии) – 223 голоса

4. Марек Рейнаас (Eesti 200) – 239 голосов

5. Лийна Нормет (Eesti 200) – 292 голоса

6. Лаури Тынспоэг (Партия "Богатство жизни") – 295 голосов

7. Кристийна Тынниссон (Eesti 200) – 339 голосов

8. Трийн Сааг (Eesti 200) – 387 голосов

9. Кятлин Кульдмаа (Isamaa) – 401 голос