Школа карате для детишек: Таллиннский департамент образования предоставил помещение азербайджанской мафии

В 17 часов тренировка для четырехлеток, в 19 – сходка наркодельцов. В обвинении, предъявленном госпрокурором Вахуром Верте объединенной преступной группировке азербайджанцев постоянно фигурирует спортзал Вилисуу, 6 и действующая там школа боевых искусств Iman.
Как утверждается, азербайджанская банда постоянно проводила в помещениях бывшего детсада «бизнес-встречи», организуя наркотрафик или вербуя преступников. Кроме того, в школу карате взяли на работу членов банды, которым было необходимо официальное место работы, чтобы не попасть в тюрьму.
Хотя среди пяти членов правления можно найти деятелей с еще более пестрым прошлым, по обвинению в наркопреступлениях или членстве в ОПГ перед судом предстанут двое – Евгений Быков и Амид Магеррамов.
Представитель спортклуба Вадим Гри заявил Postimees, что знал Быкова и Магеррамова всю жизнь, но ничто не указывало, что они могут быть преступниками. Он клянется, что ничего не знал о встречах преступников в спортклубе.
«Конечно, я с этим никак не связан и ничего не видел. У нас в Таллинне четыре зала и конкретно в этот зал я ходил редко», - поясняет глава клуба.
Доказательства из спортзала
Однако многие доказательства по делу мафии указывают именно на спортзал. Например, полиция и прокуратура выяснили, что Магеррамов встречался там в 2016 году с неизвестным мужчиной и предложил ему 15 000 евро в день, чтобы тот доставил кокаин и фентанил из Таллинна в Тарту, Нарву или Ригу.
В декабре 2017 года, согласно обвинению, Магеррамову позвонил так называемый бригадир Дмитрий Неймарк. «Он хочет быть с нами», - сказал бригадир. Сообразительный Магеррамов попросил не говорить об этом по телефону и пригласил друзей на сходку в спортклуб. Однако у полиции там были уши, и теперь прокуратура расписывает в обвинении, как на том встрече в банду был завербован молодой человек, сидевший вместе с Неймарком в тюрьме.
В 2018 году перед Мартином Скрипкиным, обвиняемым в участии в преступной группировке, открылась возможность досрочного освобождения. Магеррамов, работавший с 2007 года членом правления Iman, подтвердил суду, что Скрипкину гарантирована должность в спортклубе, и тот благодаря этому вышел на свободу.
Таллиннская горуправа остается немногословная. Департамент образования признает, что бессрочно сдает Iman помещения на улице Выру и Вилисуу, но ничего не знает об обвинениях в создании мафиозной группировки.
«Это новая для нас информация, таким образом мы не можем ответить на ваши вопросы», - сказал пресс-секретарь горуправы Тоомас Пирн на вопрос о том, следует ли пересмотреть договоры об аренде.
Пестрое прошлое и картели
Несмотря на искренний шок Гри и Департамента образования связи входящего в правление клуба Евгения Быкова с преступным миром общественности, к примеру, давно известны. В 1999 году на пороге своего дома был убит каратист и преступный лидер Евгений Быков-старший. Убийство связывали с разборками вокруг Центрального рынка. Сын жаждал мести и спустя четыре года, весной 2003 года был осужден на восемь лет тюрьмы за организацию убийства главы Центрального рынка Вадима Полищука и покушений на бизнесменов Виктора Шаповалова и Меэлиса Лао.
В списке прегрешений Магеррамова значится один случай. В 2016 году на соревнованиях он несколько раз нападал на одного и того же судью по карате и за жестокое избиение получил уголовную судимость.
Закон о защите детей гласит, что уголовно судимый Магеррамов вообще не может работать с детьми, но из социальных сетей следует, что ни он, ни спортшкола вплоть до задержания не соблюдали этот запрет.
Теперь же Госпрокуратура считает Магеррамова ключевой фигурой, руководившей азербайджанской группировкой в последние 8-10 лет.
Обвинение рисует красочную картину, полную насилия. Кровавые разборки были и внутри банды, и за ее пределами. Например, обвинение рисует череду событий в октябре позапрошлого года, когда бригадир Неймарк был недоволен самодеятельностью Кирилла Карповского и вдребезги разбил его автомобиль. Карповский решил отомстить и в ноябре несколько раз пырнул Неймарка ножом в грудь. Спустя менее чем сутки за дверью Карповского стояли трое молодчиков, которые избили и пырнули его ножом до полусмерти. В декабре 2017 года в тренировочном зале Iman вновь состоялась сходка, где Магеррамов примирил стороны между собой.
Охват ОПГ демонстрирует и возбужденное в США уголовное дело, которое проясняет взаимосвязи между эстонскими наркоторговцами и южноамериканскими картелями.
Согласно американскому обвинению, Магеррамов и Быков встречались с контактным лицом, колумбийцем, который искал в Европе «бизнес-партнеров». Картель интересовался, прежде всего, фентанилом, долгое время наводнявшим Эстонию.
Хотя фентанил в тысячу раз сильнее и смертельнее героина, он дешевле. Картель предложил, чтобы азербайджанцы стали снабжать южноамериканцев фентанилом, они бы транспортировали его в Мексику, смешивали там с героином и поставляли наркотики в США.
Однако с самого начала за ходом планируемой операции следила наркополиция США, и после заказа нескольких пробных партий, доказательства были собраны, а деятели – в том числе пятеро предполагаемых членов азербайджанской банды - оказались под стражей. Несколько недель назад эстонские преступники были выданы американцам.
Два уголовных дела нанесли азербайджанской мафии, орудовавшей еще с 1990-х годов, сокрушительный удар. Всего под стражей оказалось 15 предполагаемых членов группировки.
Гри признает, что спортшкола испытывает трудности из-за этих новостей, и надеется, что клуб не будет вынужден закрыться.
Российскому пропагандистскому изданию Sputnik Гри заявил, что речь идет об ошибке или вовсе сфабрикованном деле.
«Мои коллеги – люди с совершенно другой моральной позицией и приоритетами», - заявил он.
Спортклуб Iman вырос из существовавшего в 1989 году спортклуба «Динамо», основная деятельность которого заключалась в обучении работников МВД и КГБ. Предшественником Iman стал спортклуб «Отечество», которым руководил Евгений Быков-старший. На протяжении многих лет клуб показывал прекрасные результаты, завоевывал медали и титулы чемпионов Эстонии. Магеррамов и Быков-младший также неоднократно выигрывали титулы и соревнования по карате.
Эстонские власти передали 9 мая США обвиняемых в наркоторговле граждан Эстонии: Евгения Быкова (44), Амида Магеррамова (38) и Виталия Воронюка (36).
Еще в феврале был передан проходящий по тому же делу в качестве обвиняемого Виктор Литвинчук (38), не имеющий гражданства. До сих пор в Эстонии остается их предполагаемый сообщник, негражданин Эстонии Николай Нифталиев (32), обжаловавший свою выдачу США в суде.
Магеррамов также обвиняется в Эстонии в руководстве преступной группировкой. Вместе с ним по обвинению в мафиозной деятельности находятся под судом:
Ахмед-Ага Гашимов (63), Эльдар Гурбанов (48), Вагиф Валиев (42), Тофик Гамбаров (22), Вели Валиев (35), Мартин Скрипкин (30), Алексей Иванов (31), Дмитрий Неймарк (42), Алексей Королев (37) и Кирилл Карповский (32).
Вели Валиев в апреле пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в членстве в ОПГ и наркопреступлениях.
Источник: PM/BNS