Школа карате для детишек: Таллиннский департамент образования предоставил помещение азербайджанской мафии

Евгений Быков-младший, спортсмен и предполагаемый мафиозо. ФОТО: сайт спортклуба Iman

В списке прегрешений Магеррамова значится один случай. В 2016 году на соревнованиях он несколько раз нападал на одного и того же судью по карате и за жестокое избиение получил уголовную судимость.

Закон о защите детей гласит, что уголовно судимый Магеррамов вообще не может работать с детьми, но из социальных сетей следует, что ни он, ни спортшкола вплоть до задержания не соблюдали этот запрет.

Теперь же Госпрокуратура считает Магеррамова ключевой фигурой, руководившей азербайджанской группировкой в последние 8-10 лет.

Обвинение рисует красочную картину, полную насилия. Кровавые разборки были и внутри банды, и за ее пределами. Например, обвинение рисует череду событий в октябре позапрошлого года, когда бригадир Неймарк был недоволен самодеятельностью Кирилла Карповского и вдребезги разбил его автомобиль. Карповский решил отомстить и в ноябре несколько раз пырнул Неймарка ножом в грудь. Спустя менее чем сутки за дверью Карповского стояли трое молодчиков, которые избили и пырнули его ножом до полусмерти. В декабре 2017 года в тренировочном зале Iman вновь состоялась сходка, где Магеррамов примирил стороны между собой.

Охват ОПГ демонстрирует и возбужденное в США уголовное дело, которое проясняет взаимосвязи между эстонскими наркоторговцами и южноамериканскими картелями.

Согласно американскому обвинению, Магеррамов и Быков встречались с контактным лицом, колумбийцем, который искал в Европе «бизнес-партнеров». Картель интересовался, прежде всего, фентанилом, долгое время наводнявшим Эстонию.

Хотя фентанил в тысячу раз сильнее и смертельнее героина, он дешевле. Картель предложил, чтобы азербайджанцы стали снабжать южноамериканцев фентанилом, они бы транспортировали его в Мексику, смешивали там с героином и поставляли наркотики в США.

Однако с самого начала за ходом планируемой операции следила наркополиция США, и после заказа нескольких пробных партий, доказательства были собраны, а деятели – в том числе пятеро предполагаемых членов азербайджанской банды - оказались под стражей. Несколько недель назад эстонские преступники были выданы американцам.

Два уголовных дела нанесли азербайджанской мафии, орудовавшей еще с 1990-х годов, сокрушительный удар. Всего под стражей оказалось 15 предполагаемых членов группировки.

Гри признает, что спортшкола испытывает трудности из-за этих новостей, и надеется, что клуб не будет вынужден закрыться.

Российскому пропагандистскому изданию Sputnik Гри заявил, что речь идет об ошибке или вовсе сфабрикованном деле.

«Мои коллеги – люди с совершенно другой моральной позицией и приоритетами», - заявил он.

Спортклуб Iman вырос из существовавшего в 1989 году спортклуба «Динамо», основная деятельность которого заключалась в обучении работников МВД и КГБ. Предшественником Iman стал спортклуб «Отечество», которым руководил Евгений Быков-старший. На протяжении многих лет клуб показывал прекрасные результаты, завоевывал медали и титулы чемпионов Эстонии. Магеррамов и Быков-младший также неоднократно выигрывали титулы и соревнования по карате.