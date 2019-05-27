Эстония уйдет в запой? В здравоохранении бьют тревогу из-за решения правительства

Сегодня Институт конъюнктуры и Министерство социальных дел представили ежегодное исследование потребления алкоголя, которое показало, что в прошлом году в среднем в Эстонии на человека приходилось 10,1 литра абсолютного алкоголя. Это на 2% меньше показателя позапрошлого года.

Вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения Марис Йессе не ожидала такого результата, так как в прошлом году было очень теплое лето, что, как правило, хорошо влияет на продажу алкоголя. Доходы людей росли. Кроме того, многие ездили в Латвию за покупкой дешевого алкоголя.

Хорошее настроение нарушили новости с Тоомпеа: правительство решило, что с 1 июля акцизы на пиво и крепкий алкоголь упадут на 25 процентов. Снижение акцизов - беспрецендентный шаг в истории Эстонии, он приведет к тому, что алкоголь подешевеет, при этом другие товары подорожают.

Директор Института развития здоровья Анника Веймер отметила, что если алкоголь станет более доступным и цены снизятся, мы должны быть готовы к тому, что потребление вновь начнет расти. "А вместе с ним возрастут и причиняемый здоровью вред и смерти", - сказала она. По мнению Веймер, нам следовало бы учиться на ошибках финнов, где снижение акцизов на алкоголь в первую половину нулевых причинило большой ущерб.

"И меня эта новость не радует, - говорит Марис Йессе. - Мы с большой долей вероятности должны быть готовы к тому, что жители Эстонии начнут больше употреблять алкоголь". По словам Йессе, нет разницы, какова пропорция акцизов на водку и пиво, потому что в конце концов это все этанол.