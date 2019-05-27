Ланг - о почтовом кризисе: сегодня хотят доставку газет на дом, завтра потребуют завтрак?

"В Эстонии есть люди, которых волнует то, что движение почтовых экипажей по дороге Псков-Рига прекратилось, и весь этот шум вокруг Omniva выглядит довольно комично", - сказал Ланг в понедельник в эфире радио Kuku.

"Во-первых, комично то, что связанные с медиабизнесом частные предприятия смотрят остекленевшим взглядом в сторону государства и говорят, что вы должны донести до людей издаваемую нами продукцию. С другой стороны, государство, действительно, приняло закон, который предусматривает, что в каждом населенном пункте Эстонии письма и газеты разносятся до места. Приятнее всего смотреть на членов правительства, которые по этому поводу говорят правлению Omniva, что если не будете доставлять - уволим", - сказал Ланг.

По его словам, сегодняшние зарплаты почтальонов не покрывают реальных расходов на эту услугу. "Они могли бы покрывать эти расходы, если бы в Эстонии царила массовая безработица и бедность. Та же самая правящая клика создала в Эстонии ситуацию, когда люди не согласны выполнять тяжелую работу за голодный паек. Представьте себе, они требуют зарплату", - отметил Ланг.

Он сказал, что предприниматели, чей коммерческий успех зависит от доставки почты, могли бы сами заняться этим, а не смотреть в сторону правительства.

Ведущий передачи Вяйно Коорберг сказал, что у предпринимателей и жителей есть определенные оправданные ожидания от государства. "Они предполагают, что вымогателями занимаются полиция, судебные органы и тюремная служба. Точно так же они ждут, что у государства есть определенная инфраструктура - например, дороги, центральное отопление и электросеть. И в отдаленном селе человек считает, что он - гражданин государства и платит налоги и поскольку он государству что-то дает, он все-таки ожидает, что и государство даст что-то взамен", - сказал Коорберг.