Моя твоя не понимать: водитель пытался обмануть полицию и притворился финном, но был отправлен за решетку

Полиция сегодня ходатайствовала об аресте мужчины, который на выходных ехал на машине, к которой был прикручен номер другого автомобиля. Также у машины отсутствовала дорожная страховка и техосмотр. Ко всему прочему, у сидевшего за рулем не было водительских прав. На судебном заседании дорожного хулигана приговорили к десяти дням заключения.
25 мая полицейские остановили в Тартумаа выезжающую с заправки Лаева и направляющуюся в сторону Тарту машину Audi. «Автомобиль Audi с прицепом и финским номером привлек внимание стражей правопорядка, поскольку номер на прицепе показался полицейским странным», - рассказывает йыгеваский патрульный полицейский Арси Алавере.
Патрульный полицейский говорит, что сидевший за рулем мужчина, увидев стражей правопорядка, был испуган, начал ерзать и лаконично говорить на финском языке. «Сразу поняли, что что-то тут не так. Сначала в ходе проверки выяснилось, что у сидевшего за рулем 36-летнего мужчины нет водительских прав. Потом установили, что прикрепленный к Audi номерной знак принадлежит другому автомобилю, а номерной знак на прицепе вообще с одного фургона», - говорит полицейский.
Сидевший за рулем к этому моменту понял, что строить из себя финна больше нет смысла и на чистом эстонском признал свою вину. Он объяснил полицейским, что номерные знаки других автомобилей ему дал хороший друг. Полицейские отправили нарушителя в камеру. Сегодня он был доставлен в зал суда, где был приговорен к десяти дням ареста.
По словам Алавере, 36-летний мужчина считал, что передвигаясь без прав и используя иностранные номерные знаки, больше шансов избежать проверки полиции и безопасно доставить строительные материалы домой в Пыльвамаа.