Моя твоя не понимать: водитель пытался обмануть полицию и притворился финном, но был отправлен за решетку

25 мая полицейские остановили в Тартумаа выезжающую с заправки Лаева и направляющуюся в сторону Тарту машину Audi. «Автомобиль Audi с прицепом и финским номером привлек внимание стражей правопорядка, поскольку номер на прицепе показался полицейским странным», - рассказывает йыгеваский патрульный полицейский Арси Алавере.

Патрульный полицейский говорит, что сидевший за рулем мужчина, увидев стражей правопорядка, был испуган, начал ерзать и лаконично говорить на финском языке. «Сразу поняли, что что-то тут не так. Сначала в ходе проверки выяснилось, что у сидевшего за рулем 36-летнего мужчины нет водительских прав. Потом установили, что прикрепленный к Audi номерной знак принадлежит другому автомобилю, а номерной знак на прицепе вообще с одного фургона», - говорит полицейский.

Сидевший за рулем к этому моменту понял, что строить из себя финна больше нет смысла и на чистом эстонском признал свою вину. Он объяснил полицейским, что номерные знаки других автомобилей ему дал хороший друг. Полицейские отправили нарушителя в камеру. Сегодня он был доставлен в зал суда, где был приговорен к десяти дням ареста.