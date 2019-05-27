Недобравший всего 30 голосов до места в европарламенте Индрек Таранд не унывает

Баллотировавшийся по списку социал-демократов Таранд набрал на выборах 2856 голосов. Прошедший в европарламент Свен Миксер получил 2886 голосов, то есть на 30 больше.

"Таков уж результат выборов. Идем дальше. Впереди у всех интересные времена", - сказал Таранд в эфире радостанции Kuku.

Таран мог бы пройти в Европейский парламент в том случае, если претендующего на пост председателя Социал-демократической партии Свена Миксера изберут в лидеры партии и он решит отказаться от своего евромандата.

"Что делать со своим мандатом и своей жизнью, предстоит решать самому Миксеру. Конечно, он примет со своей колокольни верное решение", - сказал Таранд.

Он добавил, что управлять партией в Эстонии из европарламента невозможно, что в течение всего прошлого года доказывала лидер Партии реформ Кая Каллас.