Недобравший всего 30 голосов до места в европарламенте Индрек Таранд не унывает

По словам Индрека Таранда, недобравшего на вчерашних выборах самую малость голосов для переизбрания в Европейский парламент, результат получился таким, какой он есть, так что Таранд готов приступать к поиску новой работы, пишет Postimees.
Баллотировавшийся по списку социал-демократов Таранд набрал на выборах 2856 голосов. Прошедший в европарламент Свен Миксер получил 2886 голосов, то есть на 30 больше.
"Таков уж результат выборов. Идем дальше. Впереди у всех интересные времена", - сказал Таранд в эфире радостанции Kuku.
Таран мог бы пройти в Европейский парламент в том случае, если претендующего на пост председателя Социал-демократической партии Свена Миксера изберут в лидеры партии и он решит отказаться от своего евромандата.
"Что делать со своим мандатом и своей жизнью, предстоит решать самому Миксеру. Конечно, он примет со своей колокольни верное решение", - сказал Таранд.
Он добавил, что управлять партией в Эстонии из европарламента невозможно, что в течение всего прошлого года доказывала лидер Партии реформ Кая Каллас.
В случае, если Таранду придется искать новое рабочее место, без средств он не останется, поскольку европарламент поддерживает бывших депутатов в течение всего времени, пока они не найдут работу.