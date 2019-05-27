Пн, 27.05.2019
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Водитель мотоцикла пострадал в аварии

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Полицейская машина

ФОТО: Laura Oks/Postimees

В воскресенье в Таллинне на Тарту мнт пострадал человек, наехавший на своем мотоцикле на стоявший рядом мотоцикл, пишет Postimees.

ДТП произошло в 17.43 возле дома 63 по Тарту мнт. Управлявший мотоциклом Honda CBF1000  67-летний мужчина врезался в стоявший на проезжей части мотоцикл BMW K1200RS, за рулем которого находился 64-летний мужчина.

В результате столкновения BMW отбросило на стоявший на соседней полосе автомобиль Mercedes-Benz E200D, которым управлял 57-летний мужчина. 

Водителя Honda доставили в Североэстонскую региональную больницу.

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