Водитель мотоцикла пострадал в аварии

В воскресенье в Таллинне на Тарту мнт пострадал человек, наехавший на своем мотоцикле на стоявший рядом мотоцикл, пишет Postimees.
ДТП произошло в 17.43 возле дома 63 по Тарту мнт. Управлявший мотоциклом Honda CBF1000 67-летний мужчина врезался в стоявший на проезжей части мотоцикл BMW K1200RS, за рулем которого находился 64-летний мужчина.
В результате столкновения BMW отбросило на стоявший на соседней полосе автомобиль Mercedes-Benz E200D, которым управлял 57-летний мужчина.
Водителя Honda доставили в Североэстонскую региональную больницу.