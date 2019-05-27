Видео: сотни заключенных колонии в Одессе устроили бунт, есть пострадавшие

"Сотрудников выгнали из зоны. Пожар. Конфликт продолжался пять дней и не был решен. Сегодня перешел в горячую стадию", - написал Старенький в своем Facebook. Он также утверждает, что были избиты сотрудники колонии, передает Newsru.com.

Как сообщает местное издание "Думская", у здания колонии дежурит множество пожарных машин, кареты скорой помощи. Также к учреждению стянуты дополнительные силы полиции и Национальной гвардии.

Собеседник "Думской" рассказал, что беспорядки в колонии начались после того, как там ранили ножом или заточкой сотрудника, отвечавшего за длительные свидания, после чего такие свидания отменили.

"Кроме того, отменили общие приемы пищи в столовой. Люди начали протестовать - не только из-за этого, но и из-за плохого качества пищи. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им "учения" спецназа, то есть массовое избиение. "Учения" были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом", - отметил источник.

По факту случившегося в колонии открыто уголовное производство по ст. 392 УК Украины - "действия, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний". По информации начальника следственного управления областной полиции Сергея Шайхета, жертв и пострадавших в результате случившегося нет. "Часть заключенных забаррикадировалась, чтобы их не били, с ними ведут переговоры", - отметил правоохранитель.