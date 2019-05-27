Скончался спортивный журналист Яан Юрине

В ночь на понедельник после тяжелой болезни скончался известный спортивный журналист Яан Юрине.
Яан Юрине родился 19 апреля 1946 года. Юрине учился в Таллиннском педагогическом институте, а затем приступил к работе спортивным журналистом.
В период c 1971 по 1982 годы он работал в газете Noorte Hääl, с 1982 по 1992 год - в журналах Kehakultuur и Spordiilm, с 1992 по 1994 год - в газете Rahva Hääl, с 1994 по 1995 год - в газете Eesti Sõnumid, с 1995 по 2000 год - в газете Sõnumileht, а в период с 2000 по 2009 год - в газете Eesti Päevaleht.
Юрине — соавтор ряда книг на спортивную тему, например, Eesti Tennis 100 («Эстонский теннис-100»).