Скончался спортивный журналист Яан Юрине

В период c 1971 по 1982 годы он работал в газете Noorte Hääl, с 1982 по 1992 год - в журналах Kehakultuur и Spordiilm, с 1992 по 1994 год - в газете Rahva Hääl, с 1994 по 1995 год - в газете Eesti Sõnumid, с 1995 по 2000 год - в газете Sõnumileht, а в период с 2000 по 2009 год - в газете Eesti Päevaleht.