Полиция начала производство в отношении отца и сына Хельме

Полиция начала производство, чтобы выяснить, было ли в радиопередаче TRE Raadio "Поговорим о деле" ("Räägime asjast"), которую ведут политики Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март и Мартин Хельме, нарушение Пенитенциарного кодекса, а именно - запрещенная в день выборов агитация.
"В радиопередаче призывали голосовать за кандидатов от определенной партии, и она транслировалась на двух радиостанциях. Полиция сделала предписание об удалении фрагментов передачи из Интернета. Все точные обстоятельства выясняются, и в ходе производства будет выяснено, было ли нарушение", - сказал ERR пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
TRE Радио транслируется на трех частотах, передача "Поговорим о деле" выходит по воскресеньям, и выпуск, в отношении которого начато производство, вышел в эфир 26 мая.