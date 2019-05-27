Пн, 27.05.2019
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Полиция начала производство в отношении отца и сына Хельме

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Мартин и Март Хельме

ФОТО: Erik Prozes

Полиция начала производство, чтобы выяснить, было ли в радиопередаче TRE Raadio "Поговорим о деле" ("Räägime asjast"), которую ведут политики Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март и Мартин Хельме, нарушение Пенитенциарного кодекса, а именно - запрещенная в день выборов агитация.

"В радиопередаче призывали голосовать за кандидатов от определенной партии, и она транслировалась на двух радиостанциях. Полиция сделала предписание об удалении фрагментов передачи из Интернета. Все точные обстоятельства выясняются, и в ходе производства будет выяснено, было ли нарушение", - сказал ERR пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

TRE Радио транслируется на трех частотах, передача "Поговорим о деле" выходит по воскресеньям, и выпуск, в отношении которого начато производство, вышел в эфир 26 мая.

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