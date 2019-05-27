В связи с радиопередачей Марта и Мартина Хельме начато расследование

"В радиопередаче призывали голосовать за кандидатов от определенной партии, и она транслировалась на двух радиостанциях. Полиция сделала предписание об удалении фрагментов передачи из Интернета. Все точные обстоятельства выясняются, и в ходе производства будет выяснено, было ли нарушение", - сказал ERR пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.