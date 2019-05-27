Присвоил полмиллиона - вернул 5000. Экс-руководитель Культурного капитала объявлен банкротом

Вийоль в период 1999-2002, злоупотребляя служебным положением, присвоил у Культурного капитала 8 521 910 крон (544 649 евро), из которых он на данный момент вернул 5326 евро. Вийоль утверждал, что проиграл деньги в казино.

Истребованием задолженности занимается судебный исполнитель, но последний платеж от Вийоля поступил в 2016 году.

Согласно отчету временного управляющего, Вийоль работал в своих фирмах OÜ Viru Äriteenindus и Julius Consult OÜ и посредством этих фирм оказывал услуги местным самоуправлениям Ида-Вирумаа, но на данный момент все деньги истрачены.

Вийоль не удовлетворил требования Культурного капитала на заработанные суммы, поэтому речь, скорее всего, идет о злонамеренном уклонении от уплаты налогов.

Он не платил себе ни зарплату, ни оклад члена правления.

В этой связи Культурный капитал обратился в суд с ходатайством о признании ответчика банкротом.

В конкурсную массу входит также наследственное имущество по двум разным адресам.

Представляющая Культурный капитал присяжный адвокат Терье Эйпре сказала BNS, что на данный момент судебный исполнитель смог удовлетворить обязательство в размере 545 791,29 евро всего на 5326 евро.