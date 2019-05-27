Присвоил полмиллиона - вернул 5000. Экс-руководитель Культурного капитала объявлен банкротом
В понедельник Вируский уездный суд по просьбе Культурного капитала объявил банкротом его бывшего руководителя Аво Вийоля.
Вийоль в период 1999-2002, злоупотребляя служебным положением, присвоил у Культурного капитала 8 521 910 крон (544 649 евро), из которых он на данный момент вернул 5326 евро. Вийоль утверждал, что проиграл деньги в казино.
Истребованием задолженности занимается судебный исполнитель, но последний платеж от Вийоля поступил в 2016 году.
Согласно отчету временного управляющего, Вийоль работал в своих фирмах OÜ Viru Äriteenindus и Julius Consult OÜ и посредством этих фирм оказывал услуги местным самоуправлениям Ида-Вирумаа, но на данный момент все деньги истрачены.
Вийоль не удовлетворил требования Культурного капитала на заработанные суммы, поэтому речь, скорее всего, идет о злонамеренном уклонении от уплаты налогов.
Он не платил себе ни зарплату, ни оклад члена правления.
В этой связи Культурный капитал обратился в суд с ходатайством о признании ответчика банкротом.
В конкурсную массу входит также наследственное имущество по двум разным адресам.
Представляющая Культурный капитал присяжный адвокат Терье Эйпре сказала BNS, что на данный момент судебный исполнитель смог удовлетворить обязательство в размере 545 791,29 евро всего на 5326 евро.
Первое собрание кредиторов состоится 17 июня. Продажу конкурсной массы можно будет начать сразу же после первого общего собрания кредиторов, если на общем собрании не решат иначе.