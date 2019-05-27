Внимание, водители: на некоторых дорогах вводят ограничения

В Ярвамаа на шоссе Тарту-Йыгева-Аравете в Ярва-Яани из-за ремонта на участке с 91,3 по 96-й км одно направление движения закроют, будет введено скоростное ограничение. На месте будут работать регулировщики.

В Харьюмаа на Таллиннской окружной дороге близ Таммемяэ на 20,2 - 21,8 км будут проводиться работы по корчеванию рядом с дорогой.

В связи с дорожными работами изменится обычная организация движения. В районе работ будет снижена допустимая скорость движения для безопасности рабочих.