Пн, 27.05.2019
У нас должна быть полная нулевая толерантность [к ксенофобии], должно быть полностью неприемлемо оскорблять кого бы то ни было на улице. Все равно, пакистанец это, эстонец, китаец или немец. Мартин Хельме

Внимание, водители: на некоторых дорогах вводят ограничения

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Ремонт дороги

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Во вторник из-за дорожных работ во многих регионах Эстонии будут введены ограничения скорости.

В Ярвамаа на шоссе Тарту-Йыгева-Аравете в Ярва-Яани из-за ремонта на участке с 91,3 по 96-й км одно направление движения закроют, будет введено скоростное ограничение. На месте будут работать регулировщики.

В Харьюмаа на Таллиннской окружной дороге близ Таммемяэ на 20,2 - 21,8 км будут проводиться работы по корчеванию рядом с дорогой.

В связи с дорожными работами изменится обычная организация движения. В районе работ будет снижена допустимая скорость движения для безопасности рабочих.

Водителям необходимо руководствоваться требованиями средств организации дорожного движения и сигналами регулировщика.

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