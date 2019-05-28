Транзит нам нужен: Таави Аас предложил главе Минтранспорта РФ встретиться в Петербурге

Министр экономики Таави Аас в послании главе Минтранспорта РФ Евгению Дитриху предложил на следующей неделе провести двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге на полях Международного экономического форума.
В послании, выложенном на сайте Министерства экономики, Таави Аас предложил четыре темы к обсуждению. В том числе сотрудничество в развитии железнодорожного пассажирского сообщения между Россией и Эстонией, и сотрудничество в области привлечения дополнительных транзитных грузопотоков на ж/д сеть России и Эстонии, пишет rus.err.ee.
Среди двух других тем, предложенных Аасом, - продолжение работы совместной транспортной комиссии и развитие договорной базы в области железнодорожного и автомобильного сообщения между двумя странами.
О том, состоится ли встреча на полях форума, пока не известно.