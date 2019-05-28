Транзит нам нужен: Таави Аас предложил главе Минтранспорта РФ встретиться в Петербурге

В послании, выложенном на сайте Министерства экономики, Таави Аас предложил четыре темы к обсуждению. В том числе сотрудничество в развитии железнодорожного пассажирского сообщения между Россией и Эстонией, и сотрудничество в области привлечения дополнительных транзитных грузопотоков на ж/д сеть России и Эстонии, пишет rus.err.ee.