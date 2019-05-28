Liviko: снижение ставки акциза на алкоголь прекратит приграничную торговлю

«Лично я не ожидал от правительства такой решительности», - сказал Кальви BNS.

«Я всегда говорил, что для того, чтобы положить конец приграничной торговле, нужно понизить ставки акцизов на крепкий и слабый алкоголь на 20-25 процентов, и я также говорил, что не считаю это осуществимым в политическом плане. Похоже, что это правительство решило принимать и такие решения, которые не относятся к легким», - сказал он.

По словам главы Liviko, снижение ставки в таком размере обязательно прекратит приграничную торговлю в том виде, в котором она существует сейчас.

По словам Кальви, в результате подобного снижения акцизные ставки в Эстонии и Латвии окажутся на одном уровне. «Во многом от вступления в силу [Закона о снижении акцизов] зависит, осуществимо ли это в процедурном плане с 1 июля. Это будет своеобразным испытанием — если это осуществимо, то это произойдет крайне резко, с предупреждением за очень короткий срок».

В то же время, по оценке главы Liviko, предстоит и переходный период. «Не стоит думать, что с июля цены достигнут латвийского уровня, нужно учесть, что у торговцев полны склады запасов, один из компонентов себестоимости которых — более высокая акцизная ставка. Не стоит думать, что торговцы готовы записать сотни тысяч евро в статью собственных расходов. Если некоторые предприятия [Tallink – BNS] уже заявили, что цены упадут в тот же день, это нереалистично», - сказал Кальви, по мнению которого переходный период может составить от двух до четырех месяцев, а в некоторых случаях может быть еще продолжительнее.

Кальви сказал о северной границе, что изменения акцизных ставок в Финляндии были по сравнению с Эстонией косметическими, поскольку там акцизные ставки снижали на 1-2 процентных пункта, а в Эстонии их подняли на 15 процентов. «Мы заметили определенное восстановление, но оно было было сдержанным. 25 процентов рынка крепкого алкоголя Эстонии по-прежнему приходится на Латвию, а благодаря этому шагу значительная доля этой приграничной торговли обязательно вернется в Эстонию, а северная граница, скорее, оживет».

Правительство Эстонии в понедельник на кабинетном заседании достигло принципиальной договоренности по бюджетной стратегии на период с 2020 по 2023 годы и по проекту госбюджета 2020 года; законопроекты бюджетной стратегии и госбюджета следующего года включены в повестку дня заседания правительства в ближайший четверг.