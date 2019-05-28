Вт, 28.05.2019
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  • Хоккеиста сборной России засняли сидящим за столом с рассыпанным белым порошком

Хоккеиста сборной России засняли сидящим за столом с рассыпанным белым порошком

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Евгений Кузнецов.

ФОТО: Gary A. Vasquez/USA Today Sports

В Twitter-аккаунте «Кра Сотка» появился ролик, на котором видно, как нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов сидит за столом с рассыпанным белым порошком, передает lenta.ru.

Видео было снято в отеле. На заднем плане видно лежащую на кровати неизвестную девушку. Автор видео добавил в описании: «Так вот почему наши проиграли». Это намек на неудачу сборной России на чемпионате мира, где команда в полуфинале уступила Финляндии.

Кузнецов в заявлении, опубликованном «Спорт-Экспрессом», признал подлинность этого видео, однако подчеркнул, что оно было снято год назад, после победы «Вашингтона» в финале Кубка Стэнли. «Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее», — заявил хоккеист. Также он заявил, что никогда не принимал наркотики и выразил готовность пройти медицинскую экспертизу.

Представитель «Вашингтона» отреагировал на появление видео, на котором форвард команды и сборной России Евгений Кузнецов запечатлен рядом с порошком белого цвета.

«Мы осведомлены о видео с Кузнецовым, которое появилось в соцсетях.

В настоящее время мы собираем факты и пока не будем ничего комментировать», – цитирует представителя клуба журналист The Washington Post Изабель Хуршудян.

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