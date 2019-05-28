Мартин Хельме: после снижение акциза потребление алкоголя вырастет на пять процентов

"Чтобы контролировать поведение людей в отношении здоровья, в первую очередь необходимо взять под контроль приграничную торговлю в Южной Эстонии, в противном случае мы будем носить воду в решете, поскольку четверть потребления происходит где-то еще, а наша политика в области здравоохранения в основном осуществляется в Латвии", - заявил Хельме, выступая в понедельник вечером в прямом эфире "Актуальной камеры".