Вт, 28.05.2019
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  • Мартин Хельме: после снижения акциза потребление алкоголя вырастет на пять процентов

Мартин Хельме: после снижения акциза потребление алкоголя вырастет на пять процентов

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Martin Helme.

ФОТО: Sander Ilvest

По оценке министра финансов Мартина Хельме, в результате запланированного снижения акциза на алкоголь на 25% потребление спиртного вырастет в стране не более, чем на 5%.

"Чтобы контролировать поведение людей в отношении здоровья, в первую очередь необходимо взять под контроль приграничную торговлю в Южной Эстонии, в противном случае мы будем носить воду в решете, поскольку четверть потребления происходит где-то еще, а наша политика в области здравоохранения в основном осуществляется в Латвии", - заявил Хельме, выступая в понедельник вечером в прямом эфире "Актуальной камеры". 

"Теперь же у нас появится возможность проводить собственную алкогольную политику, и никто не думает, что из-за этого люди начнут намного больше пить. По нашим прогнозам, потребление алкоголя вырастет до 5%", - добавил министр финансов.

Ранее вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе заявила, что решение правительства снизить акциз на алкоголь с 1 июля на четверть угрожает здоровью населения.

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