Майлис Репс взялась успокаивать научное сообщество

"В целях повышения производительности и конкурентоспособности правительство направляет дополнительные средства на научные исследования и разработки. Это гарантирует, что доля расходов на исследования останется на нынешнем уровне, или 0,71% ВВП", - сообщила пресс-служба правительства сразу после того, как правительство достигло принципиального соглашения по бюджетной стратегии на 2020–2023 годы и проекте госбюджета на 2020 год.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, то, что финансирование науки должно достичь одного процента от ВВП, является безальтернативным решением. Для сохранения нынешнего уровня финансирования наука получит дополнительно 143 миллиона евро.

"Надеюсь, что большой шаг к достижению этой цели мы сможем сделать уже через несколько месяцев, когда будет готов бюджетный прогноз, и станут известны возможности увеличения государственного финансирования науки. Финансирование науки в размере одного процента от ВВП, подобно оборонным расходам, должно считаться само собой разумеющимся и не подлежать обсуждению", - сказала министр.

"В ситуации, когда правительство при обсуждении бюджетной стратегии вынуждено обсуждать сокращение расходов, утешением служит тот факт, что наука получит дополнительно 143 миллиона для того, чтобы финансирование науки оставалось стабильным", - сказала Майлис Репс и добавила, что не скрывает того, что, разумеется, ожидания были и остаются большими.