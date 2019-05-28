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Главный тренер сборной Чехии заплакал на пресс-конференции

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Czech Republic's head coach Milos Riha, background, watches from the bench during the Ice Hockey World Championships semifinal match between Canada and Czech Republic at the Ondrej Nepela Arena in Bratislava, Slovakia, Saturday, May 25, 2019. (AP Photo/Petr David Josek)

ФОТО: Petr David Josek / AP

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига не справился с эмоциями на пресс-конференции по итогам ЧМ-2019, передает sports.ru.

Во время разговора с журналистами специалист не смог сдержать слез.

«Трудно найти слова. Я хочу поблагодарить всю сборную.

Хотел бы поблагодарить всех за доверие. Я не выполнил задачу. Хоккеисты заслужили медаль. 

Все снова ценят сборную Чехии. Мы по-прежнему отличная хоккейная нация. Мы провели отличный турнир. К сожалению, не смогли выиграть медали.

Капитан Якуб Ворачек проделал огромную работу. Я чувствовал, что все было так, как было много лет назад», – сказал Ржига.

На ЧМ-2019 сборная Чехии проиграла России (2:3 Б) в матче за третье место.

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