Главный тренер сборной Чехии заплакал на пресс-конференции

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига не справился с эмоциями на пресс-конференции по итогам ЧМ-2019, передает sports.ru.
Во время разговора с журналистами специалист не смог сдержать слез.
«Трудно найти слова. Я хочу поблагодарить всю сборную.
Хотел бы поблагодарить всех за доверие. Я не выполнил задачу. Хоккеисты заслужили медаль.
Все снова ценят сборную Чехии. Мы по-прежнему отличная хоккейная нация. Мы провели отличный турнир. К сожалению, не смогли выиграть медали.
Капитан Якуб Ворачек проделал огромную работу. Я чувствовал, что все было так, как было много лет назад», – сказал Ржига.
На ЧМ-2019 сборная Чехии проиграла России (2:3 Б) в матче за третье место.
je suis frolík pic.twitter.com/9wqKspETBR— Martin Vait (@themenoffside) May 27, 2019