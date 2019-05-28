Главный тренер сборной Чехии заплакал на пресс-конференции

Во время разговора с журналистами специалист не смог сдержать слез.

«Трудно найти слова. Я хочу поблагодарить всю сборную.

Хотел бы поблагодарить всех за доверие. Я не выполнил задачу. Хоккеисты заслужили медаль.

Все снова ценят сборную Чехии. Мы по-прежнему отличная хоккейная нация. Мы провели отличный турнир. К сожалению, не смогли выиграть медали.

Капитан Якуб Ворачек проделал огромную работу. Я чувствовал, что все было так, как было много лет назад», – сказал Ржига.

На ЧМ-2019 сборная Чехии проиграла России (2:3 Б) в матче за третье место.