Галерея: как менялся внешний облик торгового центра Кристийне в течение прошедших лет

Изначально задумывалось, что площадь магазина будет около 10 000 квадратных метров, однако в ходе планировки она была увеличена до 21 000 квадратных метров. Торговый центр Kristiine был открыт 28 мая 1999 года в 10 часов. В день открытия его посетили 35 000 человек.

Главным арендатором Kristiine стал итальянский гипермаркет Primo. За первый год работы торгового центра его посетили 7,5 млн человек, суммарный годовой оборот магазинов универмага составил 680 млн крон. Еще через год все торговые площади центра нашли своих арендаторов. Для собственников центра это стало сигналом о том, что необходимо развивать бизнес и наращивать торговые площади. В 2002 году площадь Kristiine увеличилась на 17 000 квадратных метров.

В результате расширения число магазинов торгового центра увеличилось на 40 – среди них такие, как JYSK, PlussMiinus Elektroonika и Giacomelli Sport, Naf-Naf, Terranova, Quicksilver, LTB, AG, Reserved, Sangar, Lee Cooper и так далее.

В 2002 году гипермаркет Primo закрылся, его место занял магазин торговой сети Prisma.

К 2006 году суммарный оборот магазинов торгового центра Kristiine вырос на 25,4%, достигнув 1,43 млрд крон. Число посетителей центра за составило 7,77 млн человек – примерно 21 000 человек в день.

Годом позже, в ноябре 2007 года, в универмаге открылся первый в Эстонии магазин популярной европейской сети NewYorker. В 2010 году последовало очередное расширение торгового центра, в результате чего торговая площадь увеличилась еще на 20 000 квадратных метров. Самым крупным арендатором новой площади стал английский магазин Marks & Spencer. Занимающий площадь 53 000 квадратных метра, торговый центр Kristiine стал крупнейшим в стране по количеству арендаторов – на тот момент их было 170.

В 2011 году финская компания Citycon приобрела центр Kristiine за 105 млн евро.

В 2017-2018 годах велась реновация Kristiine. Работы начались в ноябре 2017 года со стороны парковки. Летом следующего года было завершено строительство первого в странах Балтии развлекательного центра и спортивного бара O’Learys. В то же время были открыты обновленный атриум и самый большой в Эстонии магазин Reserved.

На сегодняшний день площадь торгового центра Kristiine составляет 53 000 квадратных метра, количество различных торговых точек и центров обслуживания достигает 170. Самый крупные арендаторы торгового центра - Prisma, O’Learys и LPP grupp (Reserved, House, Sinday и Cropp) и Jysk. В день торговый центр посещает порядка 20 000 человек.