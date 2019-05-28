Отсидевший десять лет за педофилию Каур Хансон сменил имя и фамилию

До сих пор в Эстонии был только один Оливер Рист - мужчина 1982 года рождения, который узнал о появлении у него полного тезки от корреспондента ERR. Такую ситуацию он назвал нелепой, выразив мнение, что государство могло бы установить определенные ограничения на смену фамилии, чтобы в будущем избежать подобных казусов: «Я бы предпочел, чтобы государство защитило меня от таких вещей».