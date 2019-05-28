Отсидевший десять лет за педофилию Каур Хансон сменил имя и фамилию

Весной этого года освободившийся из тюрьмы Каур Хансон (50), отсидевший десять лет за сексуальные преступления против детей, взял себе новые имя и фамилию - теперь его зовут Оливер Рист, сообщает Rus.ERR.
«Согласно данным регистра народонаселения, лицо, прежде носившее имя Каур Хансон, теперь зовут Оливер Рист», - подтвердили в Министерстве внутренних дел.
До сих пор в Эстонии был только один Оливер Рист - мужчина 1982 года рождения, который узнал о появлении у него полного тезки от корреспондента ERR. Такую ситуацию он назвал нелепой, выразив мнение, что государство могло бы установить определенные ограничения на смену фамилии, чтобы в будущем избежать подобных казусов: «Я бы предпочел, чтобы государство защитило меня от таких вещей».
В Министерстве внутренних дел сообщили, что сейчас разрабатывают законодательные поправки, согласно которым в будущем лицам, совершившим тяжкие преступления и не погасившим судимость, менять фамилию будет нельзя.