Путин нацелил пограничников на пресечение проникновения в страну террористов, контрабандистов и преступников

"Нужно жёстко пресекать попытки проникновения на нашу территорию международных террористов и контрабандистов, транснациональных преступных групп, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции, активно задействовать для этого весь имеющийся потенциал, в том числе подразделения мобильных действий и специального назначения", - говорится в поздравлении, которое глава государства адресовал военнослужащим и ветеранам Пограничной службы ФСБ России в связи с отмечаемым во вторник Днём пограничника.

Поздравление размещено на сайте Кремля.

Путин также указал на важность развития пограничной инфраструктуры, освоения техники нового поколения, которая многократно повышает эффективность защиты границ.

"Одновременно надо продолжить работу по созданию в пунктах пропуска удобных условий пересечения границы для законопослушных граждан, содействовать развитию интеграционных процессов, экономических, гуманитарных связей на евразийском пространстве", - отмечается в поздравлении.